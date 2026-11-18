Jedan od najboljih igrača u Evroligi otkrio: Zvali su me letos Partizan i Zvezda, ali...
Iskusni plejmejker na kraju je završio u Valensiji.
Američki košarkaš Ti-Džej Šorts (29) imao je lošu prošlu sezonu u Panatinaikosu, ali je ipak bio jedan od najtraženijih igrača na tržištu tokom leta. Spekulisalo se čak da ga žele i beogradski večiti rivali, ali je momak iz Kalifornije odlučio da ipak prihvati poziv iz Španije.
I očigledno je napravio pun pogodak, s obzirom na brojke i statistiku. Sjajni šuter trenutno ima prosek od 16,2 poena, 2,2 skoka i 5,7 asistencija po meču u Evroligi. Odlično se uklopio u sistem mladog trenera Ćavija Alberta, postao je nosilac tima, a popularni "slepi miševi" na njegovim krilima imaju skor 9-3 u elitnom takmičenju.
Omaleni plejmejker je i sinoć protiv Partizana u Areni imao zapaženu rolu sa 12 poena, šest skokova i dve asistencije, a posle tog duela otkrio je zanimljive detalje.
- Bilo je letos kontakta sa srpskim klubovima, ali sam na kraju odlučio da odem u Valensiju. Mislim da je to bila najbolja odluka za mene. Samo sam želeo da se vratim na mesto gde zaista mogu da budem ono što jesam, a osetio sam da je to ovde. Imao sam razgovore sa raznim timovima, ali srećan sam što sam završio u Španiji - rekao je Šorts za "Mocart sport", a potom nastavio:
- Novi stručni štab, saigrači i drugačija uloga za mene. Trener mi daje slobodu, ima poverenja u mene, ekipa me podržava... Slično onom periodu u Parizu. Volim odgovornost, to je uloga u kojoj želim da budem i osećam da tada mogu da pružim najbolju verziju sebe.
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- Ovo je velika pobeda za nas, pogotovo u ovakvoj atmosferi i protiv odličnog tima. To pokazuje ogroman karakter naših momaka, čak i kada je utakmica bila pomalo ružna za oko. Znali smo da neće biti lako i da će doći trenutak kada možemo da napravimo seriju. Uspeli smo da iskoristimo dva-tri minuta u poslednjoj četvrtini da se odlepimo, pogodili smo nekoliko važnih šuteva u završnici i to je bilo presudno - zaključio je Šorts.
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