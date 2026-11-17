POSLANICA SNS, Ana Brnabić, javila se za reč povodom povrede poslovnika.

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-Povreda poslovnika član 107 dostojanstvo Narodne skupštine. Morali ste da reagujete u prvoj rečenici kada je narodni poslanik rekao: ovo je moj prvi put u Skuptšini i jedno opšte razočarenje na šta liči ovaj dom, sveli ste ovaj dom na dijalog kao na autobuskoj stanici ili pijaci. To je rekao narodni poslanik sa Studentske liste, koji su uradili nešto što niko ranije nije. Pozvali su svoje pristalice da se popnu na stepenice da naprave špalir, da napadaju, vređaju, dobacuju, terorišu svoje kolege narodne poslanike. Vukli i čupali Lidiju Vukićević, polili je jogurtom ,snimali, smejali se, slavili, vređali druge poslanike opozicije.



- Ženama su pristalice Studentkse liste, dobacivali su da su kurve i čitav dan nismo čuli izvinite, sve drugo smo čuli. Pored unižavanja kolega na najgrublji način, oni su ovim što su njihove pristalice uradile na njihov poziv, unizili ovaj dom, ali i gardu Vojske Srbije koja prvi put u istoriji parlamentarizma nije mogla da se vidi od rulje koja je došla da maltretira narodne poslanike svih građana Srbije. To ste uradili vi, i nikakvo pravo nemate da pričate o dostojanstvu ove Narodne skupštine, koje ste prekršili na najgrublji mogući način, prvi dan prve konstitutivne sednice ovog saziva, i prema građanima, i prema gardi Vojske Srbije, i prema narodnim poslanicima. I borićemo se da sačuvamo dostojanstvo ovog doma, uprkos takvima kao što ste vi.