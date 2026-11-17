HAOS U NAJTAJNIJOJ AMERIČKOJ AGENCIJI: Pao poverljivi sistem za komunikaciju NSA, niko ne zna šta se dešava!
TAJNA mreža koju američka Služba nacionalne bezbednosti (NSA) koristi za svoje interne komunikacije je pala, objavili su američki mediji pozivajući se na šest obaveštenih izvora.
Mreža, koja se naziva NSA Net, omogućava zaposlenima da na internom nivou prenose jedni drugima tajne informacije.
U ovom trenutku nema dokaza da je posredi sajber napad, navode izvori.
Dok agencija pokušava da utvrdi razmere problema, zaposlenima je naloženo da na posao ne dolaze svi u isto vreme, prenose mediji.
(sputnikportal.rs)
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