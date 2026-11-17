TAJNA mreža koju američka Služba nacionalne bezbednosti (NSA) koristi za svoje interne komunikacije je pala, objavili su američki mediji pozivajući se na šest obaveštenih izvora.

Foto: Vikipedija/National Security Agency

Mreža, koja se naziva NSA Net, omogućava zaposlenima da na internom nivou prenose jedni drugima tajne informacije.

U ovom trenutku nema dokaza da je posredi sajber napad, navode izvori.

Dok agencija pokušava da utvrdi razmere problema, zaposlenima je naloženo da na posao ne dolaze svi u isto vreme, prenose mediji.

(sputnikportal.rs)

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