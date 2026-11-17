SELEKTOR muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales objavio je širi spisak igrača na koje računa za Svetsko prvenstvo.

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"Orlović" na planetarnoj smotri 2027. godine igrati u grupi A sa Nemačkom, Urugvajem i Tunisom.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Nikola Ćirović, Luka Krivokapić, Kosta Dizdar, Andrej Trnavac, Milan Bomaštar;

Leva krila: Vanja Ilić, Marko Srdanović, Mladen Šotić, Filip Milovanović;

Desna krila: Darko Đukić, Vukašin Vorkapić, Mateja Dodić, Aleksa Tufegdžić;

Pivotmeni: Dragan Pešmalbek, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Luka Rogan, Ilija Bogdanović;

Levi bekovi: Uroš Borzaš, Miloš Kos, Vukašin Antonijević, Nikola Zečević, Ilija Abutović, Marko Tasić;

Srednji bekovi: Lazar Kukić, Stefan Dodić, Ognjen Cenić;

Desni bekovi: Nikola Crnoglavac, Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić, Veljko Stanojević, Brana Mirković i Uroš Mitrović.

Plasman u narednu fazu takmičenja na SP obezbediće po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe.

Svetsko prvenstvo će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj.

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