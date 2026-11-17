Selektor Srbije Raul Gonzales saopštio širi spisak rukometaša za Svetsko prvenstvo
SELEKTOR muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales objavio je širi spisak igrača na koje računa za Svetsko prvenstvo.
"Orlović" na planetarnoj smotri 2027. godine igrati u grupi A sa Nemačkom, Urugvajem i Tunisom.
Na spisku se nalaze:
Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Nikola Ćirović, Luka Krivokapić, Kosta Dizdar, Andrej Trnavac, Milan Bomaštar;
Leva krila: Vanja Ilić, Marko Srdanović, Mladen Šotić, Filip Milovanović;
Desna krila: Darko Đukić, Vukašin Vorkapić, Mateja Dodić, Aleksa Tufegdžić;
Pivotmeni: Dragan Pešmalbek, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Luka Rogan, Ilija Bogdanović;
Levi bekovi: Uroš Borzaš, Miloš Kos, Vukašin Antonijević, Nikola Zečević, Ilija Abutović, Marko Tasić;
Srednji bekovi: Lazar Kukić, Stefan Dodić, Ognjen Cenić;
Desni bekovi: Nikola Crnoglavac, Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić, Veljko Stanojević, Brana Mirković i Uroš Mitrović.
Plasman u narednu fazu takmičenja na SP obezbediće po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe.
Svetsko prvenstvo će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
ŠOK U SRPSKOM FUDBALU! Ostoja Mijailović kupuje Čukarički!
17. 11. 2026. u 15:56
Srbin novi selektor SAD?
17. 11. 2026. u 11:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!
Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler uputio je javno izvinjenje zbog gesta u Madridu kad je pokazao srednji prst navijačima i istakao da to ne odražava kakva je on osoba.
16. 11. 2026. u 15:44
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
Komentari (0)