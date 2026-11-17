Tokom najavljenog remonta sirena za javno uzbunjivanje, u Leskovcu će se, od 18. do 20. novembra, u periodu između 11 i 15 časova, oglašavati sirene za javno uzbunjivanje.

I. Mitić

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove leskovačke Gradske uprave, Odsek civilne zaštite, i leskovačko Odeljenje za vanredne situacije, istoimenog sektora MUP-a Srbije, najavljuju da će u pomenutom periodu izvršiti obilazak i remont pojedinih sirena u sistemu za javno uzbunjivanje na teritoriji Leskovca.

Građanima je upućena molba za razumevanje, jer će se na lokacijama na kojima će se vršiti remont čuti zvuk sirene za uzbunjivanje.