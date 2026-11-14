DA SE MLADI VRATE POSLE ŠKOLOVANJA: Opština Plandište finansijski pomaže najbolje studente i srednjoškolce

IAKO spada u red najsiromašnijih lokalnih samouprava u Srbiji, sa godišnjim budžetom od oko 800 miliona dinara, opština Plandište godinama izdvaja značajnu sumu novca za pomoć i podršku najboljim učenicima i studentima sa svoje teritorije.

Foto: Opština Plandište

Na taj način, između ostalog, žele da motivišu mlade da se po završetku školovanja u drugim gradovima vrate u svoje rodno mesto i da stečeno znanje iskoriste za razvoj i napredak matične sredine.

Najznačajnije izdvajanje je za studentske stipendije, koju dobijaju svi studenti državnih fakulteta sa prosečnom ocenom iznad 8,5. Pravo na taj vid pomoći imaju i studenti master i doktorskih studija, dok poseban vid materijalne podrške izdvajaju i za brucoše.

-Za stipendiranje najboljih studenata ove godine smo iz svog budžeta izdvojili 1,3 miliona dinara, s obzirom na to da je 17 studenata ostvarilo pravo na tu vrstu pomoći. Svako od njih je dobio jednokratnu pomoć od 80.000 dinara – rekao je Jovan Repac, predsednik opštine Plandište.

Ovo malo južnobanatsko mesto, u kom – uključujući i 14 sela – živi manje od 9.000 ljudi, nema svoju srednju školu. Zato mladi već po završetku osmoletke moraju svakodnevno da putuju u obližnji Vršac ili Alibunar, ili da se sele u internate.

I za to imaju podršku lokalne samouprave, koja u celosti finansira iznos mesečne autobuske karte za sve redovne srednjoškolce, a plaća i troškove boravka u domovima učenika svima koji ispunjavaju uslove njihovog konkursa.

Takođe, na kraju svake školske godine finansijski nagrađuju i najbolje pojedince – đake generacije i nosioce Vukovih diploma.

Foto: Novosti