OSETNO HLADNIJE, NA PLANINAMA SNEG: Vremenska prognoza za subotu, 14. novembar
U SRBIJI će sutra biti osetno hladnije, dok se na planinama u prepodnevnim satima očekuje slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U Vojvodini se ujutru očekuje razvedravanje, a tokom dana biće pretežno sunčano.
U ostalim predelima zemlje pre podne će biti umereno i potpuno oblačno, ponegde još sa slabom kišom, dok će na planinama padati slab sneg.
U poslepodnevnim časovima uslediće prestanak padavina uz postepeno razvedravanje.
Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će na istoku zemlje pre podne povremeno biti i jak.
Jutarnja temperatura kretaće se od jednog stepena na severu do 10 stepeni na jugu zemlje, dok će najviša dnevna iznositi od četiri do devet stepeni.
Prema prognozama, u nedelju ujutru biće hladno, mestimično sa slabim mrazem.
Dnevna temperatura biće u postepenom porastu do srede, a posebno početkom sledeće sedmice, kada se ponegde ponovo očekuje i oko 20 stepeni.
Novi pad temperature prognozira se u drugoj polovini naredne nedelje.
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