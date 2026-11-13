BICIKLOM KROZ ZLATIBOR: U planu staza od godole do parka prirode

Opština Čajetina planira izgradnju pešačko-biciklističke staze na Zlatiboru, duge 3.260 metara, koja će povezivati početnu stanicu „Gold gondole“ sa granicom ulaska u Park prirode „Zlatibor“.

N. Janković

Prva faza radova će obuhvatiti trasu dugu od 3.26 kilometara, projektovanu za bezbednije i funkcionalnije kretanje pešaka i biciklista, sa jasno razdvojenim površinama za ove dve kategorije korisnika.

Duž rute planirane su rampe za pristupačnije kretanje, kao i četiri odmorišta opremljena klupama, fontanama, stalcima za bicikle i informativnim tablama. Staza će tako imati saobraćajnu i rekreativno-turističku funkciju.

Opština Čajetina sprovela je tokom oktobra postupak javnog uvida i održala javnu prezentaciju projekta "Detaljna razrada pešačke i biciklističke staze, faza 1, Čajetina", tokom koje su građani mogli da se upoznaju sa planiranom trasom, tehničkim rešenjima i pratećim sadržajima.