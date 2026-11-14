VENERA KREĆE DIREKTNIM HODOM Astro savet za subotu, 14. novembar: Bolja finansijska situacija za 3 znaka horoskopa
PLANETA ljubavi, lepote, umetnosti, uživanja, ali i novca, Venera, 14. novembra, kreće direktnim hodom sa 22. stepena Vage, znaka kojim upravlja.
Taj stepen simbolizuje znak Jarca što znači da će naglasak biti na karijeri, ambicijama, statuus, ugledu.
Kvadrat sa Mesecom u Jarcu najviše utiče rođene sa podznakom ili Suncem na 21, 22. ili 23. stepenu Ovna i Vage kojima donosi probleme u partnerskim odnosima, javnim delatnostima, rešavanju pravnih pitanja. I Venerina opozicija sa Hironom upozorava ove podznake i znake na finansijske i probleme u partnerskim odnosima.
Ipak, sekstil sa Marsom i Jupiterom u Lavu donosi uspeh rođenima sa podznakom ili Suncem na 21, 22. ili 23. stepenu Lava, Vodolije i Blizanaca, preko putovanja, pravnih pitanja i obrazovanja. Može se takođe očekivati poboljšanje finansijske situacije pa će mnogi razmišljati o novim izvorima prihoda i poslovnim promenama.
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