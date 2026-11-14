PLJUŠTE TUŽBE ZBOG - ROŠTILJA: Odbornik iz Čačka podneo prijavu protiv službenika gradske uprave

SAMOSTALNI odbornik u Skupštini grada Čačka Pavle Jelesijević podneo je Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu krivičnu prijavu protiv NN službenih lica Gradske uprave zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i nesavestan rad, a u vezi sa spornim troškovima reprezentacije koji su plaćeni iz lokalnog budžeta.

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Kako je Jelesijević izjavio, posebnu pažnju privukle su fakture naplaćene iz gradske kase tokom prazničnih dana 2023. i 2024. godine, čiji ukupan iznos dostiže oko milion dinara. Prema navodima iz prijave, na dan Svetog Nikole, 19. decembra 2023. godine, sa pozicije "gradonačelnik Čačka" naručeno je čak 432 kilograma roštilja, što je građane koštalo oko 500.000 dinara.

Istog dana, za dodatne porudžbine isplaćeno je još oko 280.000 dinara, čime je lokalna samouprava jednoj samostalnoj ugostiteljskoj radnji u gradu ukupno fakturisala i platila 780.000 dinara.

Slična praksa, prema tvrdnjama podnosioca prijave, nastavljena je i 6. februara 2024. Tada je ista ugostiteljska radnja dostavila Gradskoj upravi pet faktura za mešano meso, sokove i lepinje - od kojih je svaka iznosila tačno po 72.000 dinara - uz još jednu dodatnu fakturu na iznos od 69.000 dinara, što je takođe izmireno sredstvima iz budžeta.

- Krivične prijave podneo sam zbog sumnje da su službenici Gradske uprave zloupotrebili službeni položaj i da su nesavesno obavljali rad u službi - istakao je Jelesijević, dodajući da je krivična prijava podneta i protiv vlasnice pomenute ugostiteljske radnje zbog sumnje na prevaru.