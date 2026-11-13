Srđan Babić nakon poraza od Nemačke: "Ne smemo tako da puštamo golove..."

Reprezentacija Nemačke ubedljivo je savladala Srbiju rezultatom 3:1, a svoje utiske nakon meča izneo je jedini strelac za našu selekciju, Srđan Babić.

FOTO: N. Skenderija

U par rečenica opisao je razočaravajuć nastup srpske reprezentacije.

- Generalno jako teška utakmica, znali smo šta nas očekuje, rani gol nam je odmogao, ne smemo tako da puštamo golove. Hteli smo da ispravimo ono što smo pokazali pre mesec dana, ali nismo uspeli pred divnom decom na tribinama - jasan i kratak bio je Srđan Babić.

Srbiji je ovo bio peti poraz u Ligi nacija i ostali smo zacementirani za dno grupe "2" Divizije "A", dok Nemcima večerašnji trijumf dosta znači jer su njime ostali u borbi za prva dva mesta i prolaz u narednu rundu.