Srbija

POŽAR U KRALJEVU: Vatra zahvatila lokal u parku kod železničke stanice

В.Н.

13. 11. 2026. u 20:12

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VEČERAS je izbio požar u lokalu, u parku kod železničke stanice u Kraljevu.

ПОЖАР У КРАЉЕВУ: Ватра захватила локал у парку код железничке станице

Foto: Credit: Marko Beric / Alamy / Profimedia

Za sada nema informacija o uzroku požara, obimu štete, niti da li ima povređenih.

Više detalja biće objavljeno čim zvanične informacije budu dostupne.

(Kurir)

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