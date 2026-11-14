Ekonomija

NBS OBJAVILA ZVANIČNI KURS: Tokom vikenda srednji kurs 117,60 dinara

Ј.О.С.

14. 11. 2026. u 07:00

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ZVANIČNI srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,6077 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

НБС ОБЈАВИЛА ЗВАНИЧНИ КУРС: Током викенда средњи курс 117,60 динара

Foto: Rui Vale de Sousa/Panthermedia/Profimedia

Tokom vikenda primenjuje se kursna lista formirana u petak, a prema listi za devize koja stupa na snagu u ponedeljak ujutru.

Kupovni kurs NBS iznosiće 117,2575 dinara, a prodajni 117,9631 dinar za evro.

Od ponedeljka, 16. novembra, zvanični srednji kurs iznosiće 117,6103 dinara za evro, što predstavlja gotovo nepromenjenu vrednost u odnosu na današnji nivo.

Prema podacima, dinar će u ponedeljak biti slabiji prema evru za 0,2 odsto u poređenju sa kursom od pre mesec dana.

Na godišnjem nivou, domaća valuta će biti slabija za 0,4 odsto nego na isti dan prošle godine.

Takođe, u odnosu na početak ove godine, vrednost dinara prema evru biće niža za 0,3 odsto.
 

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