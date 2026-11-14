NBS OBJAVILA ZVANIČNI KURS: Tokom vikenda srednji kurs 117,60 dinara
ZVANIČNI srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,6077 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Tokom vikenda primenjuje se kursna lista formirana u petak, a prema listi za devize koja stupa na snagu u ponedeljak ujutru.
Kupovni kurs NBS iznosiće 117,2575 dinara, a prodajni 117,9631 dinar za evro.
Od ponedeljka, 16. novembra, zvanični srednji kurs iznosiće 117,6103 dinara za evro, što predstavlja gotovo nepromenjenu vrednost u odnosu na današnji nivo.
Prema podacima, dinar će u ponedeljak biti slabiji prema evru za 0,2 odsto u poređenju sa kursom od pre mesec dana.
Na godišnjem nivou, domaća valuta će biti slabija za 0,4 odsto nego na isti dan prošle godine.
Takođe, u odnosu na početak ove godine, vrednost dinara prema evru biće niža za 0,3 odsto.
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