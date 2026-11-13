ONLAJN NASTAVA ZBOG OBRUŠAVANJA PLAFONA: Oko 460 učenika OŠ "Laza Kostić" u Kovilju više od mesec dana ne ide na redovne časove

UČENICI Osnovne škole "Laza Kostić" u Kovilju više od mesec dana, odnosno od 8. oktobra, kada se u jednoj od učionica u prepodnevnoj smeni u kojoj su bili učenici drugog razreda, obrušio deo plafona i lakše povredio jednog đaka imaju onlajn nastavu, a rešenje o povratku u klupe se još ne nazire.

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Posle stručnog pregleda građevinske inspekcije nakon obrušavanja plafona, škola je zatvorena, a zaposleni u ovoj obrazovnoj ustanovi, roditelji i nadležne službe od tada traže rešenje. Proverava se bezbednost čitavog objekta, jer se sumnja da osim u učionici gde se obrušio deo plafona, ima još kritičnih mesta.

Od tog dana oko 460 školaraca iz Kovilja, nastavu imaju na daljinu, što je za mnoge roditelje problem, jer moraju da se snalaze na razne načine da sa svojom decom koja su u nižim razredima, ostaju kod kuće.

Jedno od alternativnih rešenja za problem koji traje već više od mesec dana, prema rečima Ivane Zečević Tolj, jedne od predstavnika Saveta roditelja, jeste da se fiskulturna sala, koja nije fizički odvojena od školske zgrade, adaptira u učionice.

- Najpre treba pregledati taj prostor, i ako se utvrdi da je bezbedan, mogao bi da se pregradi i peuredi u učionice - kaže naša sagovornica, napominjući da bi se tu mogle napraviti dve, tri učionice. - To se vidi kao prihvatljivo rešenje, jer je onlajn nastavu teško organizovati, posebno kada u porodici ima dvoje ili više osnovaca. U te dve, tri učionice mogla bi da se organizuje nastava u tri smene.

U traganju za rešenjem da se đaci vrate i učionice i pohađaju redovnu nastavu kao i njihovi vršnjaci u drugim školama, posle jednog od sastanaka sa nadležnima iz Grada, ponuđeno je da se đacima u drugom polugodištu obezbedi organizovan prevoz do drugih škola u Šangaju i Kisaču, ali za većinu roditelja, ta mogućnost je - neprihvatljiva.

Najteže prvacima i osmacima PREMA rečima Ivane Zečević Tolj, u ovoj nezavidnoj situaciji u kojoj su se našli đaci iz Kovilja, najteže je prvacima i osmacima.

- Prvaci su tek počeli da savladavaju slova - predočava naša sagovornica. - A, učenici osmog razreda treba da imaju pripremnu nastavu za polaganje male mature. To je teško organizovati na daljinu.

- Šangaj jeste bliži, oko 20 kilometara je udaljen od Kovilja, a do Kisača je gotovo 40 kilometara - objašnjava Zečević Tolj. - Ako bi deca svakodnevno na nastavu putovala do tih mesta, više vremena bi provodila u putovanju nego na časovima.

U iščekivanju rešenja, oko 50 đaka se prebacilo u školu u obližnju Budisavu. Oni će se, prema rečima naše sagovornice, sigurno vratiti u matičnu školu u Kovilju, ali tek kada se steknu uslovi da svi đaci nastavu imaju u učionicama.

Meštani Kovilja su prethodnih nedelja pokušavali da sami nađu rešenje, ali se ispostavilo da je to nemoguće. Naime, ni prostorije mesne zajednice, Kulturne stanice i Parohijskog doma nisu adekvatne za organizovanu nastavu.

Obavešteni svi NAKON što se obrušio deo plafona, gradonačelnik Mićin je dao saopštenje u kom je navedeno da su o događaju odmah obavešteni Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za inspekcijske poslove, Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove, kao i policija i Školska uprava Južnobačkog okruga.

Sa roditeljima učenika Osnovne škole "Laza Kostić", predstavnicima Školske uprave i nadležnih institucija, razgovarao je gradonačelnik Žarko Mićin, kako bi se zajednički pronašlo najbolje rešenje za povratak dece na redovnu nastavu.

Prema njegovim rečima, u narednim danima se očekuje izveštaj nadležnih inspekcija o stanju zgrade škole, a nakon dobijanja svih nalaza, ponovo će se sastati sa roditeljima i rukovodstvom škole kako bi razgovarali o daljim koracima.

- Bezbednost dece je apsolutni prioritet - kazao je gradonačelnik Mićin, ističući da će se sve odluke donositi odgovorno, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama, vodeći računa pre svega o interesima učenika. - Naš zajednički cilj je da se deca što pre vrate u školske klupe, da se nastava odvija u Kovilju, ali kada budu ispunjeni svi uslovi za njihov bezbedan boravak u školi.