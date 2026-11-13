ZA NARODNU KUHINJU NA KOSOVU I METOHIJI: Jesenja dobrotvorna šetnja na Fruškoj gori
JESENjA dobrotovorna "Šetnja za kosmet" na Fruškoj gori, organizuje se u nedelju, 15. novembra, a mogu da pešače deca i odrasli. Tokom pešačenja plljabirana je i poseta manastiru Vrdnik i vodopadu Lazin vir.
Cilj ovog dobrotvornog pešačenja je je da se prikupe sredstva za Narodnu kuhinju na Kosovu i Metohiji, preko organizacije "Svi za Kosmet".
Pešačiće se stazom manastir Vrdnik - Potok Jermuš - Vodopad Lazin vir - Kanov breg – Vidikovac - Napušteno rudarsko okno - Manastir Vrdnik. Kružna staza je duga oko devet kilometara, i uglavnom vodi kroz šumu.
Okupljanje učesnika je u porti manastira Vrdnik , ispred spomenika Milici Stojadinović Srpkinji), a polazak na pešačenje je u 10.30 časova. Oni koji žele pre šetnje da prisustvuju Liturgiji u manastiru Vrdnik, početak je u 9 časova.
Staza je kružna, tako da se može doći kolima ili autobusom broj 86 (za Vrdnik), koji iz Novog Sada polazi u 9.30 časova.
Autobus 86 polazi sa Međumesne autobuske stanice Novi Sad (Bulevar Jaše Tomića 6), a staje na tri autobuska stajališta na Bulevaru Oslobođenja: kod raskrsnice sa Bulevarom Kralja Petra Prvog, Futoške pijace i mosta Slobode.
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