Srbija

POMOĆ PREDUZETNICAMA: Besplatan program za razvoj poslovanja uz mentorsku podršku

Dušanka Novković

06. 11. 2026. u 08:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKO GRADIŠTE – Opština Veliko Gradište poziva preduzetnice sa svoje teritorije da se prijave za učešće u programu „Jačanje ženskog preduzetništva kroz saradnju sa dijasporom“, koji će se realizovati od novembra 2026. do februara 2027. godine.

ПОМОЋ ПРЕДУЗЕТНИЦАМА: Бесплатан програм за развој пословања уз менторску подршку

D.N.

Ovaj besplatni program namenjen je preduzetnicama koje žele da unaprede svoje poslovanje, razviju praktične poslovne veštine i povežu se sa iskusnim mentorkama i poslovnim stručnjacima iz Srbije i dijaspore. On se realizuje uz stručnu podršku Udruženja poslovnih žena Srbije, u okviru Nemačke razvojne saradnje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Rijera istakao ključ trijumfa: Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima...

Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."