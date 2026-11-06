POMOĆ PREDUZETNICAMA: Besplatan program za razvoj poslovanja uz mentorsku podršku
VELIKO GRADIŠTE – Opština Veliko Gradište poziva preduzetnice sa svoje teritorije da se prijave za učešće u programu „Jačanje ženskog preduzetništva kroz saradnju sa dijasporom“, koji će se realizovati od novembra 2026. do februara 2027. godine.
Ovaj besplatni program namenjen je preduzetnicama koje žele da unaprede svoje poslovanje, razviju praktične poslovne veštine i povežu se sa iskusnim mentorkama i poslovnim stručnjacima iz Srbije i dijaspore. On se realizuje uz stručnu podršku Udruženja poslovnih žena Srbije, u okviru Nemačke razvojne saradnje.
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