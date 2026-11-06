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OD TAKMIČENJA DO VELIKE SCENE: Bojana Srdanović zablistala na koncertu Goce Tržan (FOTO)

Dušan Cakić

06. 11. 2026. u 18:05

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OSAMNAESTOGODIŠNjA pevačica Bojana Srdanović nastupila je na koncertu Goce Tržan u prepunoj Plavoj dvorani Sava centra, gde je izvela dve pesme pred nekoliko hiljada ljudi.

ОД ТАКМИЧЕЊА ДО ВЕЛИКЕ СЦЕНЕ: Бојана Срдановић заблистала на концерту Гоце Тржан (ФОТО)

Foto: makro.raw

Javnosti je postala poznata učešćem u jednom muzičkom takmičenju, u kojem se plasirala među deset najboljih, a sada beleži nove važne korake u karijeri.

Nakon nastupa nije krila oduševljenje prizorom pune dvorane, ističući da je to trenutak koji će dugo pamtiti.

Foto: makro.raw

Posebno se zahvalila Goci Tržan i Tomi Milovanoviću na ukazanom poverenju, dok je iskusna koleginica njen nastup podržala srcem na društvenim mrežama.

Bojana iza sebe već ima pesme „Mozaik“ i „Dijamant“, a nedavno je objavila i novu numeru „Mogu ja“, koja je privukla pažnju mlađe publike.

 

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