OD TAKMIČENJA DO VELIKE SCENE: Bojana Srdanović zablistala na koncertu Goce Tržan (FOTO)
OSAMNAESTOGODIŠNjA pevačica Bojana Srdanović nastupila je na koncertu Goce Tržan u prepunoj Plavoj dvorani Sava centra, gde je izvela dve pesme pred nekoliko hiljada ljudi.
Javnosti je postala poznata učešćem u jednom muzičkom takmičenju, u kojem se plasirala među deset najboljih, a sada beleži nove važne korake u karijeri.
Nakon nastupa nije krila oduševljenje prizorom pune dvorane, ističući da je to trenutak koji će dugo pamtiti.
Posebno se zahvalila Goci Tržan i Tomi Milovanoviću na ukazanom poverenju, dok je iskusna koleginica njen nastup podržala srcem na društvenim mrežama.
Bojana iza sebe već ima pesme „Mozaik“ i „Dijamant“, a nedavno je objavila i novu numeru „Mogu ja“, koja je privukla pažnju mlađe publike.
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