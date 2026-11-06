VIŠE POLAZAKA ZBOG ZADUPŠNICA: JGSP "Novi Sad" povećao broj autobusa

LAJKOVČANKA Anđela Cvetković (20), koja živi sa Daunovim sindromom, a od malena se uspešno bavi karateom, još jednom je, snagom svoje volje, na najbolji način dokazala da hromozom viška ne predstavlja prepreku. Na Svetskom prvenstvu u parakarateu, u Kairu, u Egiptu, osvojila je zlatnu medalju i to u muškoj konkurenciji!