Srbija

VIŠE POLAZAKA ZBOG ZADUPŠNICA: JGSP "Novi Sad" povećao broj autobusa

Ljiljana Preradović

06. 11. 2026. u 12:45

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ZBOG Zadušnica koje se obeležavaju u subotu, 7. novembra, JGSP "Novi Sad" će povećati broj polazaka prema grobljima. Na liniji broj 14 bputnike će prevoziti zglobni autobus, a više polazaka biće i na liniji za Čenej u 10.30. i 11.45 sati.

ВИШЕ ПОЛАЗАКА ЗБОГ ЗАДУПШНИЦА: ЈГСП Нови Сад повећао број аутобуса

FOTO: Lj.P.

Autobusi na linijama broj 53 i 55 na polascima iz Novog Sada u 8.40, 9.50, 10.50, 11.55, 13.10 i 15.30  časova saobraćaće do groblja Futog,  a povratak  u 9.30, 10.35, 11.40, 12.45, 14  i 16.20 časova.

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