VIŠE POLAZAKA ZBOG ZADUPŠNICA: JGSP "Novi Sad" povećao broj autobusa
ZBOG Zadušnica koje se obeležavaju u subotu, 7. novembra, JGSP "Novi Sad" će povećati broj polazaka prema grobljima. Na liniji broj 14 bputnike će prevoziti zglobni autobus, a više polazaka biće i na liniji za Čenej u 10.30. i 11.45 sati.
Autobusi na linijama broj 53 i 55 na polascima iz Novog Sada u 8.40, 9.50, 10.50, 11.55, 13.10 i 15.30 časova saobraćaće do groblja Futog, a povratak u 9.30, 10.35, 11.40, 12.45, 14 i 16.20 časova.
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