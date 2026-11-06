Nema trenutno mesta za Srbina u NBA, prebačen je u Razvojnu ligu!

Mladi košarkaš nastupaće za Viskonsin Herd.

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Srpski košarkaš Bogoljub Marković (21) pokušaće kroz utakmice u Razvojnoj ligi da se domogne povratka u NBA. Takvu odluku doneo je njegov klub Milvoki, pošto je rešio da našeg reprezentativca prebaci u Viskonsin Herd, koji noćas počinje novu sezonu gostovanjem Ajova Vulvsima.

Mladi krilni centar je ovog leta promovisan u Baksima, koji su ga prethodno izabrali kao 47. pika na draftu prošle godine. On je celo leto trenirao u Americi, a debi u najjačoj ligi sveta upisao je 29. oktobra protiv Hjustona. Tada je na parketu proveo nešto više od pet minuta, a postigao je dva poena, uz jedan skok.

Međutim, posle toga nije dobijao šansu od trenera Tejlora Dženkinsa, nakon čega je odlučeno da je za njegov razvoj najbolje da bude prebačen u filijalu. Potrebna mu je minutaža, da stekne iskustvo i navikne se na stil igre koji se forsira u SAD. I nije ovo prvi put da će nekadašnji član Mege biti u B ekipi, jer je tokom oktobra nekoliko puta bio u Viskonsinu, uglavnom zbog treninga i dodatnog rada.

Podsetimo, Marković je minule sezone bio proglašen za najkorisnijeg igrača ABA lige, sa prosekom od 18,3 poena i 9,1 skokova po utakmici. Ono što je važno, ima standardni NBA ugovor sa Milvokijem, pa ovaj odlazak u Razvojnu ligu ne predstavlja rastanak sa Baksima, već samo šansu da se izbori za veću ulogu.