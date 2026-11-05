SATANIZACIJA I PAD ČOVEKA KOJI JE OSTVARIO SNOVE NACIJE I SPASIO IZRAEL: Bibi Netanjahu na kolenima, opstanak zemlje pod znakom pitanja

BIBI Netanjahu koji je sačuvao Izrael od uništenja, šatro voljom naroda više nije na vlasti.

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Zvuči paradoksalno, ali je paradoks u današnjem svetu postao realnost. Glas više ne znači to da tražiš boljitak, glasa se isključivo za smenu ličnosti protiv koje se vodi brutalna kampanja. Sutra ne postoji. Pride kupovina glasova doprinosi utisku da satanizovana ličnost nema više poverenje kakvo je imala.

Protivnici doskorašnjeg premijera nisu iznosili posebne programe, već su na bilbordima pored svojih lica lepili i lice Benjamina Netanjahua predstavljajući ga kao satanu.

Višegodišnja satanizacija možda i najvećeg izraelskog lidera ikada vođena je sistematski i brutalno svakoga dana. Pravljene su emisije gde su kojekakvi “stručnjaci” njega analizirali kao psihopatu ad hoc, čija je svaka reč laž. Išli su dotle da su u jeku kampanje tvrdili kako je namerno dozvolio napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Navodno su na sve strane cureli kojekakvi dokazi o tome kako je Bibi dopustio masakr sopstvenog naroda.

Pod Netanjahuom Izael je vodio borbu za opstanak i puno ostvarenje nacionalnih interesa. Podrška SAD nikada nije bila jača, a Bibijev lobi u Vašingtonu uspevao je da povlači konce tako da i sam Tramp igra kako Tel Aviv svira.

Ne zaboravimo da Izrael vodi rat na sedam frontova - uspešno.

Tako uspešna država u potpuno neprijateljskom okruženju, ne samo da je ekonomski i vojno napredovala, ona je pride ostvarila dvomilenijumski san. Da li je za ostvarenje svega ovoga bila dovoljna samo želja i strah za egzistenciju? Ne, bio je potreban Netanjahu.

Izraelskom ponosnom narodu želim sve najbolje, ali veštački generisana slika Tel Aviva pod nuklearnim udarom koju je doskorašnji premijer podelio neće biti daleko od realnosti. Biće kasno i za kajanje. Neki neće imati priliku za popravni.

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