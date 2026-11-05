KAKAV BLAM ZA HAJDUK IZ SPLITA! Krstović spasao Atalantu, Banjalučani nisu imali šanse u Švedskoj (VIDEO)

Zanimljivi rezultati u prvim mečevima 3. kola Lige konferencije.

Spada / LaPresse / Profimedia

Kakav šok je doživeo Hajduk ili bolje reći jednu od najvećih bruka u istoriji kluba. Gostovao je tim iz Splita na Gibraltaru, pre meča se samo postavljalo pitanje sa koliko golova razlike će slaviti, a na kraju je sa 1:0 (0:0) poražen od autsajdera Linkolna, čija se vrednost tima procenjuje na samo 2,25 miliona evra.

Tragičar je bio defanzivac Denis Hadžikadunić i to u 89. minutu. Posle ubacivanja Nana sa boka, loptu je glavom zakačio Kristijan Rutjens, ona se potom od stative odbila u koleno reprezentativca BiH i završila u mreži.

Hrvatski velikan je tako propustio šansu da praktično overi plasman u šesnaestinu finala Lige konferencije, jer je imao maksimalan učinak u prve dve runde, ali umesto da slavi, kući se vraća pognute glave. I nema sumnje da će sada trener Gonzalo Garsija i igrači biti pod salvom kritika i ogromnim pritiskom kada 26. novembra na "Poljudu" bude gostovao belgijski Sent Truden.

S druge strane, bilo je ovo lepo veče za crnogorskog reprezentativca Nikolu Krstovića. Bivši napadač Crvene zvezde opet je pronašao put do mreže i to u 82. minutu, iako je na teren ušao u 67. umesto Đanluke Skamake. Tako je Atalanta uspela na svom stadionu da spreči bruku protiv Kajrata iz Kazahstana (1:1).

Srpski fudbaler Jovan Milošević nije dobio šansu u remiju njegove Brage protiv Arhusa u gostima (0:0), dok je Borac iz Banjaluke loše prošao u Švedskoj protiv Mjalbija (2:0).

Ostali rezultati: Crvena zvezda - Inter Eskaldes 2:1, Kups - Gent 0:0, Midtjiland - Ajaks 1:5, Tun - Harts 3:1, Trabzon - Frajburg 0:1.

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