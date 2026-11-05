Hapšenja i istraga

UHAPŠEN PREDRAG VULETIĆ

В. Н.

05. 11. 2026. u 09:49

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POKRAJINSKI sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić je uhapšen danas.

УХАПШЕН ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ

Foto: Nenad Karlić

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli su juče u kontrolu u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kojim rukovodi Predrag Vuletić, ali se Vuletić nije pojavio na poslu, a njegovo odsustvo dolazi nakon što je UKP započeo kontrolu u instituciji na čijem je čelu od 2016. godine, prenela je Republika.

(Kurir)

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