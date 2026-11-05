RIA NOVOSTI: Otkriveno ogromno oštećenje na jahti koja je učestvovala u sabotaži Severnog toka - Nemci poludeli
NA krmi jahte „Andromeda“, koja je korišćena u sabotaži gasovoda „Severni tok“, otkriveni su okrnjeni delovi i duboke ogrebotine koje ukazuju na snažan udarac, izjavio je svedok iz Savezne kriminalističke policije Nemačke (BKA) pred Višim zemaljskim sudom u Hamburgu, prenosi dopisnik RIA Novosti.
Tokom sudskog ročišta, predstavnik BKA prikazao je digitalizovane fotografije spoljašnjosti plovila, koje se nalazilo na suvom vezu kompanije Mola. Forenzički stručnjaci zabeležili su, između ostalog, oštećenja na preklopnoj platformi za kupanje, preko koje se ulazi u vodu.
- Tokom neposrednog pregleda jasno je uočeno nekoliko ogrebotina dubine do dva milimetra - izjavio je svedok.
Prema njegovim rečima, ova oštećenja okarakterisana su kao posledica snažnog spoljnog delovanja.
Suđenje ukrajinskom državljaninu Sergeju Kuznjecovu, optuženom za koordinaciju sabotaže gasovoda „Severni tok“, počelo je u Hamburgu 14. oktobra. U okviru sudskog procesa planirano je više od 40 ročišta, koja bi trebalo da traju do sredine juna 2027. godine.
Bivši ukrajinski vojnik Sergej Kuznjecov uhapšen je u avgustu 2025. godine u Italiji, odakle je izručen Nemačkoj. Prema verziji nemačkih istražnih organa, on je, po nalogu ukrajinskih državnih struktura, zajedno sa drugim vojnicima razradio plan za uništenje gasovoda „Severni tok“.
Nemačko tužilaštvo tereti Kuznjecova za saučesništvo u ratnom zločinu u vidu napada na civilne objekte. Na teret mu se stavljaju i organizovanje eksplozije, uništavanje objekata i ometanje rada javnih preduzeća.
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