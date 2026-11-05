Srbija

KONKURS ZA STUDENTE: Opština Veliko Gradište dodeljuje 14 stipendija

Dušanka Novković

05. 11. 2026. u 09:59

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OPŠTINA Veliko Gradište raspisala je konkurs za dodelu 14 studentskih stipendija u školskoj 2026/2027. godini.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТЕ: Општина Велико Градиште додељује 14 стипендија

D.N.

Dodeliće se dve stipendije za studije medicine, po jedna za studije matematike, prava, engleskog i nemačkog jezika, biohemijsko inženjerstvo, bezbednost i diplomatiju i pet stipendija za studente iz osetljivih društvenih grupa. Po završetku studija, stipendista je dužan da prihvati zapošljavanje na teritoriji opštine Veliko Gradište, ukoliko postoji slobodno radno mesto, najmanje onoliko godina koliko je koristio stipendiju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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