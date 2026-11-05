KONKURS ZA STUDENTE: Opština Veliko Gradište dodeljuje 14 stipendija

RUS SERGEJ, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, na TikToku je ispričao kako mu se nije svideo boravak u Beogradu. Grad ga je, kaže, razočarao zbog gužvi, velikog broja ljudi i atmosfere koju je doživio kao depresivnu. Osim toga, tvrdi da je naišao na brojne administrativne prepreke zbog kojih je na kraju odustao od preseljenja u Srbiju. Njegovi snimci izazvali su raspravu na društvenim mrežama, a brojni Srbi nisu se složili sa njegovim utiscima.