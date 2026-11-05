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OBJAVA NA IKSU KOŠTALA GA GLAVE: Iran presudio muškarcu koji je dve godine robijao zbog društvene mreže (VIDEO)

С.А.М.

05. 11. 2026. u 23:36

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IRANSKO pravosuđe osudilo je na smrt muškarca koji se gotovo dve godine nalazi u pritvoru zbog objava na društvenoj mreži Iks i drugim platformama, saopštili su njegov advokat i nekoliko organizacija za ljudska prava.

ОБЈАВА НА ИКСУ КОШТАЛА ГА ГЛАВЕ: Иран пресудио мушкарцу који је две године робијао због друштвене мреже (ВИДЕО)

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Smrtna kazna izrečena Amirhoseinu Musaviju usledila je u trenutku kada raste zabrinutost zbog sve češće primene smrtne kazne protiv optuženih koje organizacije za ljudska prava smatraju političkim zatvorenicima, nakon masovnih protesta širom zemlje u januaru i rata na Bliskom istoku.

Musavi je objavljivao na Iksu i Instagramu pod nalozima sa imenima „Džejms Bi Din“ (što na persijskom znači „Džejms bez vere“) i „Džejms B. Din“, koji su u međuvremenu suspendovani.

Osuđen je na smrt nakon što je proglašen krivim za krivično delo za koje je predviđena smrtna kazna — „korupciju na Zemlji“, u vezi sa „aktivnostima na internetu putem naloga na Tviteru pod imenom 'Džejms B. Din'“, napisao je njegov advokat Reza Šafahah na Iksu.

Musavijev nalog na Iksu nosio je naziv @james_bidin i vođen je anonimno. Ipak, vlasti su utvrdile da iza njega stoji Musavi, koji je uhapšen na aerodromu u Teheranu u decembru 2024. godine, dok je putovao na iransko ostrvo Kiš u Persijskom zalivu.

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