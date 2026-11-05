ERGELA „LJUBIČEVO: Predviđena gradnja hotela, etno-sela i akva-parka

NACRTOM Plana generalne regulacije „Požarevac 3“, za koji je Gradska uprava Požarevca sprovela javni uvid, obuhvaćena je i ergela „Ljubičevo“, koju je 1853. godine podigao knez Miloš Obrenović.

D.N.

U ovom kompleksu predviđaju se novi sadržaji, kao što su hotel i turistički apartmani, etno-selo sa starim zanatima, sportski tereni i dečji edukativno-zabavni park.

Ukoliko se potvrdi da se na prostoru kompleksa nalaze termo-mineralne vode, onda se predviđa i gradnja akva-parka sa objekatima za sportove i rekereaciju na vodi.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.