Srbija

ERGELA „LJUBIČEVO: Predviđena gradnja hotela, etno-sela i akva-parka

Dušanka Novković

05. 11. 2026. u 10:02

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NACRTOM Plana generalne regulacije „Požarevac 3“, za koji je Gradska uprava Požarevca sprovela javni uvid, obuhvaćena je i ergela „Ljubičevo“, koju je 1853. godine podigao knez Miloš Obrenović.

ЕРГЕЛА „ЉУБИЧЕВО: Предвиђена градња хотела, етно-села и аква-парка

D.N.

U ovom kompleksu predviđaju se novi sadržaji, kao što su hotel i turistički apartmani, etno-selo sa starim zanatima, sportski tereni i dečji edukativno-zabavni park.

Ukoliko se potvrdi da se na prostoru kompleksa nalaze termo-mineralne vode, onda se predviđa i gradnja akva-parka sa objekatima za sportove i rekereaciju na vodi.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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