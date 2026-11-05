"Svaki meč igramo kao protiv Real Madrida!" Matej Gaštarov: Crveni karton nam je napravio problem

Mladi Matej Gaštarov izneo je utiske nakon pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom (2:1) u trećem kolu Lige konferencija. Reprezentativac Severne Makedonije istakao je da crveni karton nije poremetio plan crveno-belih, koji su uprkos igraču manje uspeli da stignu do trijumfa.

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– Teška utakmica, dobili smo crveni karton rano. Nastavili smo da držimo posed i igramo kako želimo. Na kraju smo došli do pobede – rekao je Gaštarov.

Mladi fudbaler nije krio zadovoljstvo zbog načina na koji je ekipa reagovala u nezgodnoj situaciji. Naglasio je da Zvezda nije potcenila protivnika i da je ostala dosledna svom planu igre.

– Taj crveni karton nam je napravio probleme. Ostali smo verni planu igre i uspeli da ostvarimo ono što smo želeli. Nismo potcenili rivala. U svaki duel ulazimo kao da igramo protiv Real Madrida. Nismo ih potcenili – poručio je Gaštarov.

Govorio je i o tome kako je ekipa nastavila utakmicu nakon isključenja, ali i o svojoj ulozi na terenu.

– Nastavili smo istim ritmom. Tražili smo prvi gol kako bismo rešili utakmicu. Igram štopera, ne smeta mi ta pozicija. Osećam se super, kao i svi igrači na terenu – istakao je mladi fudbaler.

Za kraj, novinare je zanimalo šta je Aleksandar Katai poručio saigračima, ali Gaštarov nije želeo da otkrije detalje.

– To neću da otkrivam – zaključio je.

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