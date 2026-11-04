ŽERBO KOCKE: Starinsi kolač sa orasima. džemom i čooladom

Ovaj starinski klasik osvaja bogatim ukusom oraha, mirisom ruma, slojevima mekanog testa i finim džemom od kajsija, dok čokoladna glazura daje savršenu završnicu.

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Sastojci

Za testo:

350 gr brašna

250 gr margarina ili putera

1 jaje

½ kocke svežeg kvasca ili 1 kesica suvog kvasca

50 ml mleka

50 gr šećera

Za fil:

250 g mlevenih oraha

200 g šećera

1–2 kašike ruma

4–5 kašika vrelog mleka

4 kašike džema od kajsija (po želji i više)

Za glazuru:

150 gr čokolade

5 kašika ulja

Priprema

U posudi pomešajte brašno, margarin ili puter i šećer. Dodajte jaje i kvasac koji ste prethodno razmutali u toplom mleku sa kašičicom šećera i malo brašna. Sve dobro umesite dok ne dobijete glatko testo, pa ga podelite na tri jednaka dela. Pokrijte i ostavite da odmara oko 30 minuta.

Za to vreme pripremite fil. Pomešajte mlevene orahe, šećer i rum, pa dodajte 4–5 kašika vrelog mleka. Dobro promešajte. Fil treba da bude gust, nikako previše redak.

Prvi deo testa razvucite u pravougaonik dimenzija približno 20 × 35 cm i stavite u podmazan i pobrašnjen pleh.

Prvu koru premažite džemom od kajsija, pa ravnomerno rasporedite polovinu pripremljenog fila od oraha.

Preko stavite drugu razvučenu koru, ponovite postupak sa džemom i preostalim filom, a zatim prekrijte trećom korom.

Gornju koru izbodite viljuškom na nekoliko mesta i ostavite kolač da odmara oko sat vremena kako bi testo nadošlo.

Rernu zagrejte na 170 °C i pecite kolač približno 45 minuta, dok lepo ne porumeni.

Kada izvadite kolač iz rerne, prekrijte ga manjim plehom i blago opteretite kako bi se gornja kora izravnala i lepo slegla.

Za glazuru otopite čokoladu sa uljem na pari, dobro promešajte i ravnomerno prelijte preko ohlađenog kolača. Ostavite da se glazura stegne, pa kolač isecite na lepe štanglice.

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.