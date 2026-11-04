Torte i kolači

ŽERBO KOCKE: Starinsi kolač sa orasima. džemom i čooladom

Milena Tomasevic

04. 11. 2026. u 16:00 >> 06:13

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Ovaj starinski klasik osvaja bogatim ukusom oraha, mirisom ruma, slojevima mekanog testa i finim džemom od kajsija, dok čokoladna glazura daje savršenu završnicu.

ЖЕРБО КОЦКЕ: Старинси колач са орасима. џемом и чооладом

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

  • 350 gr brašna
  • 250 gr margarina ili putera
  • 1 jaje
  • ½ kocke svežeg kvasca ili 1 kesica suvog kvasca
  • 50 ml mleka
  • 50 gr šećera

Za fil:

250 g mlevenih oraha
200 g šećera
1–2 kašike ruma
4–5 kašika vrelog mleka
4 kašike džema od kajsija (po želji i više)

Za glazuru:

  • 150 gr čokolade
  • 5 kašika ulja

Priprema

U posudi pomešajte brašno, margarin ili puter i šećer. Dodajte jaje i kvasac koji ste prethodno razmutali u toplom mleku sa kašičicom šećera i malo brašna. Sve dobro umesite dok ne dobijete glatko testo, pa ga podelite na tri jednaka dela. Pokrijte i ostavite da odmara oko 30 minuta.
Za to vreme pripremite fil. Pomešajte mlevene orahe, šećer i rum, pa dodajte 4–5 kašika vrelog mleka. Dobro promešajte. Fil treba da bude gust, nikako previše redak.
Prvi deo testa razvucite u pravougaonik dimenzija približno 20 × 35 cm i stavite u podmazan i pobrašnjen pleh.
Prvu koru premažite džemom od kajsija, pa ravnomerno rasporedite polovinu pripremljenog fila od oraha.
Preko stavite drugu razvučenu koru, ponovite postupak sa džemom i preostalim filom, a zatim prekrijte trećom korom.
Gornju koru izbodite viljuškom na nekoliko mesta i ostavite kolač da odmara oko sat vremena kako bi testo nadošlo.
Rernu zagrejte na 170 °C i pecite kolač približno 45 minuta, dok lepo ne porumeni.
Kada izvadite kolač iz rerne, prekrijte ga manjim plehom i blago opteretite kako bi se gornja kora izravnala i lepo slegla.
Za glazuru otopite čokoladu sa uljem na pari, dobro promešajte i ravnomerno prelijte preko ohlađenog kolača. Ostavite da se glazura stegne, pa kolač isecite na lepe štanglice.

Prijatno! 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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