Fudbal

Posle trijumfa Zvezde - muk: Rijera saopštio loše vesti!

С.С.

05. 11. 2026. u 22:26

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Skupo plaćena pobeda nad Interom.

После тријумфа Звезде - мук: Ријера саопштио лоше вести!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Inter Eskaldes posle preokreta sa 2:1 i upisali prva tri boda u Ligi konferencija.

Golovima Lučića i Jute Nakajame, izabranici Alberta Rijere stigli su konačno do trijumfa, pošto su prethodno remizirali protiv Kopenhagena (2:2) takođe na Marakani, a poraženi u Švajcarskoj od Lugana 2:3.

Mogla je Zvezda i ubedljivije da slavi, međutim, udarac "rezerviste" Bambe Dijenga odbranio je golman gostiju. "Zicer" je ostao nerealizovan, a kasije se Senegalac povredio i morao da napusti teren. 

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Njega je zamenio Vladimir Lučić, strelac izjednačujućeg gola, dok je trener Albert Rijera potvrdio da će Dijeng propustiti i predstojeći derbi Superlige Srbije protiv Vojvodine:

- Dijeng će sutra ći na skeniranje, pa ćemo imati više informacija, ali ne izgleda dobro. Sigurno je da neće biti sa nama u nedelju u Novom Sadu, a za posle ćemo videti nakon reprezentativne pauze - rekao je Rijera posle utakmice.

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