Ostali sportovi

NAPREDAK KOD JEDINSTVA: Kruševljanke u petak u petom kolu Superlige za odbojkašice gostuju u Staroj Pazovi

Slobodan Krstović

05. 11. 2026. u 23:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZAHUKTAVA se prvenstvo odbojkašica. U petak se igraju tri utakmice, a novi superligaš Napredak u Staroj Pazovi izlazi na megdan Jedisntvu. Šampion TENT je sutra favorit protiv Beograda, dok u Subotici Spartak dočekuje Srem. Derbi kola je u subotau, kada se sastaju Ub i Crvena zvezda.

НАПРЕДАК КОД ЈЕДИНСТВА: Крушевљанке у петак у петом колу Суперлиге за одбојкашице гостују у Старој Пазови

FOTO: volleyballworld.com

PETO kolo Superlige za odbojkašice, petak: Beograd - TENT (14.30), Spartak SU - Srem (19.00), Jedinstvo SP - Napredak (20.00). Subota: Ub - Crvena zvezda (18.00), Jedinstvo UE - Radnički (19.00), Železničar - Partizan (19.00).

TABELA: Železničar 4 pobede, Jedinstvo SP 4, Ub 3, TENT 3, Napredak 3, C. zvezda 2, Srem 1, Radnički 1, Partizan 1, Jedinstvo UE 1, Spartak SU 1, Beograd 0.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)