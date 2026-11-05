NAPREDAK KOD JEDINSTVA: Kruševljanke u petak u petom kolu Superlige za odbojkašice gostuju u Staroj Pazovi
ZAHUKTAVA se prvenstvo odbojkašica. U petak se igraju tri utakmice, a novi superligaš Napredak u Staroj Pazovi izlazi na megdan Jedisntvu. Šampion TENT je sutra favorit protiv Beograda, dok u Subotici Spartak dočekuje Srem. Derbi kola je u subotau, kada se sastaju Ub i Crvena zvezda.
PETO kolo Superlige za odbojkašice, petak: Beograd - TENT (14.30), Spartak SU - Srem (19.00), Jedinstvo SP - Napredak (20.00). Subota: Ub - Crvena zvezda (18.00), Jedinstvo UE - Radnički (19.00), Železničar - Partizan (19.00).
TABELA: Železničar 4 pobede, Jedinstvo SP 4, Ub 3, TENT 3, Napredak 3, C. zvezda 2, Srem 1, Radnički 1, Partizan 1, Jedinstvo UE 1, Spartak SU 1, Beograd 0.
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