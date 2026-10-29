AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U OGRADU, ČOVEK ZAROBLJEN U VOZILU: Teška saobraćajka na Ibarskoj magistrali:

NA lice mesta su odmah upućene hitne službe, uključujući policiju i vatrogasce-spasioce, koji trenutno intervenišu.

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Na Ibarskoj magistrali, u blizini "Knez Petrol" pumpe, oko 18.20 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je putničko vozilo udarilo u ogradu.

Na lice mesta su odmah upućene hitne službe, uključujući policiju i vatrogasce-spasioce, koji trenutno intervenišu kako bi izvukli osobu zarobljenu u vozilu.

Saobraćaj na ovoj deonici je usporen, a više informacija o uzrocima nesreće i stepenu povreda učesnika biće poznato nakon uviđaja.

(Telegraf)