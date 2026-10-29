ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U petak, 30. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 8 do 16 sati, u opštini Golubac sa mreže će biti isključeni: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice i Ključ. U periodu od 8 do 12, u Petrovcu na Mlavi struju neće imati trafo-oblast ”Petrovac Hotel”, a u Malom Crniću, od 9 do 12, deo Boževca oko ulica Nušićeva i Dimitrija Tucovića. U Požarevcu, od 8 do 12, bez struje će biti Dečanska i delovi oko te ulice, a od 12 do 14 trafo-oblast “Broj 3“.