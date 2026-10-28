Srbija

DOM ZDRAVLJA KRAGUJEVAC: Preventivni ginekološki pregledi

Vesna Hadžić

28. 10. 2026. u 17:35

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Dom zdravlja Kragujevac nastavlja da organizuje preventivne zdravstvene preglede. U subotu, 31. oktobra, u zdravstvenoj stanici broj 2 i u ogranku na Aerodromu specijalisti ginekologije obavljaće preventivne ginekološke preglede od 8 do 16 časova. Pregled se može obaviti i bez zdravstvene knjižice.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ: Превентивни гинеколошки прегледи

Foto : DZ Kragujevac

Zainteresovane žene moći će da obave osnovni ginekološki pregled, kao i da zakažu mamografiju u okviru skrininga na rak dojke.

Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju sugrađanke, sa i bez zdravstvenog osiguranja, da se pregledaju i time zaštite svoje zdravlje, jer statistika kaže da više od 4.000 žena u Srbiji godišnje oboli od neke vrste ginekološkog karcinoma. Najčešći oblici su pre svega karcinom jajnika, karcinom grlića materice i karcinom tela materice.

Mnogi od ovih karcinoma se i dalje otkrivaju kasno, odnosno u uznapredovaloj fazi, kada su mogućnosti lečenja složenije. Zato su preventivni ginekološki pregledi ključni za uspešno lečenje.


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