OBNOVA PUTEVA: Radovi u toku ili završeni na više lokacija u gradu i selima
Na više lokacija u opštini Veliko Gradište u toku su radovi na putnoj infrastrukturi, a neki su već završeni.
U naselju Sirakovo asfaltira se Ulica Veljka Dugoševića, a u Kisiljevu Ulici maršala Tita, dok se u samom Velikom Gradištu radi na rekosntrukciji ulica Kneza Lazara i Blage Stevića. Završena je rehabilitacija regionalnog puta od Triborda do Makca, u dužini od 500 metara, od pružnog prelaza u Češljevoj Bari ka samom naselju, a sledi i rehabilitacija čitavog putnog pravca.
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