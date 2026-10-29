Srbija

OBNOVA PUTEVA: Radovi u toku ili završeni na više lokacija u gradu i selima

Dušanka Novković

29. 10. 2026. u 09:30

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Na više lokacija u opštini Veliko Gradište u toku su radovi na putnoj infrastrukturi, a neki su već završeni.

ОБНОВА ПУТЕВА: Радови у току или завршени на више локација у граду и селима

D.N.

U naselju Sirakovo asfaltira se Ulica Veljka Dugoševića, a u Kisiljevu Ulici maršala Tita, dok se u samom Velikom Gradištu radi na rekosntrukciji ulica Kneza Lazara i Blage Stevića. Završena je rehabilitacija regionalnog puta od Triborda do Makca, u dužini od 500 metara, od pružnog prelaza u Češljevoj Bari ka samom naselju, a sledi i rehabilitacija čitavog putnog pravca.

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