STRAH OD OPŠTEG HAOSA U FRANCUSKOJ: Ova država podiže borbenu gotovost zbog potencijalnih nereda za Noć veštica

NA protestima zakazanim za 31. oktobar širom Francuske postoji veliki rizik od nasilja, upozorio je danas francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez i najavio raspoređivanje oko 70.000 policajaca kako bi održavali red u gradovima.

FOTO: Tanjug/AP/Thomas Padilla (STR)

U telegramu upućenom prefektima, Nunjez je pozvao na budnost tokom demonstracija 31. oktobra, ističući da će se kao izgovor za nasilje navesti to što je Noć veštica, pozivajući prefekte da planiraju raspoređivanje povećanog broja policajaca i žandarma, preneo je Figaro.

"Na društvenim mrežama je identifikovano više poziva na okupljanja u centrima gradova i na javnim trgovima, pod izgovorom da je Noć veštica", rekao je Nunjez. Naveo je da će prefekti takođe moći da koriste "sve administrativne policijske mere", kao što su zabrane demonstracija u centrima gradova, odobravanje marševa u udaljenim područjima, zabrane okupljanja i policijski čas. Nunjez je rekao da će policija biti izuzetno odlučna u suzbijanju mogućeg nasilja tokom i nakon protesta koji su najavljeni za 31. oktobar, kada se obeležava i Noć veštica. Protesti u Francuskoj, održani 24. oktobra, prerasli su u velike demonstracije širom zemlje zbog rasta troškova života, nedovoljnog finansiranja obrazovanja i nezadovoljstva ekonomskom politikom francuske vlade.

Većina skupova protekla je mirno, ali je u Parizu i drugim gradovima došlo do sukoba sa policijom. Prema francuskom Ministarstvu unutrašnjih poslova, oko 410.000 ljudi protestovalo je širom zemlje, dok su sindikati procenili da je broj učesnika dostigao gotovo 800.000.

Pred kraj marša pojedini demonstranti bacali su predmete i pirotehnička sredstva na policiju koja je odgovorila suzavcem, šok-bombama i vodenim topovima. Intervencije policije zabeležene su, između ostalog, u Marseju, Lionu, Nantu, Nici i Strazburu. U pojedinim gradovima prijavljeni su požari i oštećenja imovine. Nunjez je rekao da je uhapšeno oko 1.000 ljudi, a da su dve osobe zadobile teške povrede.

Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra, a prvi skupovi koji su pokrenuli aktuelni talas demonstracija održani su 17. septembra u srednjoj školi u Kreteju, predgrađu Pariza.