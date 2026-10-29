ISTIČE ROK ZA FRILENSERE: Do sutra traju prijave prihoda i plaćanje poreza
SUTRA, 30. oktobra ističe rok za podnošenje prijave prihoda frilensera za treći kvartal ove godine, kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje obračunatih obaveza za prihode ostvarene u 2025. godini za pomorce.
Iz Poreske uprave su naveli da fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilenseri, prijavu poreza i podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K mogu obaviti preko portala ove uprave ePorezi i preko portala Frilenseri.
Pomorci poresku prijavu za prihode ostvarene u 2025 podnose elektronskim putem, preko portala Poreske uprave ePorezi, a prijavu mogu podneti i u papirnom obliku, nadležnoj filijali Poreske uprave.
Spisak pisarnica dostupan je na internet stranici Poreske uprave, u delu "Adresar".
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