SUTRA, 30. oktobra ističe rok za podnošenje prijave prihoda frilensera za treći kvartal ove godine, kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje obračunatih obaveza za prihode ostvarene u 2025. godini za pomorce.

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Iz Poreske uprave su naveli da fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilenseri, prijavu poreza i podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K mogu obaviti preko portala ove uprave ePorezi i preko portala Frilenseri.

Pomorci poresku prijavu za prihode ostvarene u 2025 podnose elektronskim putem, preko portala Poreske uprave ePorezi, a prijavu mogu podneti i u papirnom obliku, nadležnoj filijali Poreske uprave.

Spisak pisarnica dostupan je na internet stranici Poreske uprave, u delu "Adresar".