Srbija

ULAGANJE U KULTURNO NASLEĐE JE ULAGANJE U BUDUĆNOST: U okviru Serbia Fashion Week-a skup posvećen starim zanatima

Jelena Lemajić

28. 10. 2026. u 13:36

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U okviru Serbia Fashion Week-a koji je otvoren u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu održan je stručni skup posvećen kulturnom nasleđu i očuvanju starih zanata.

УЛАГАЊЕ У КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ЈЕ УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ: У оквиру Serbia Fashion Week-а скуп посвећен старим занатима

Pokrajinska vlada

-Očuvanje tradicije nije isključivo pogled u prošlost, već značajno ulaganje u budućnost. Ako želimo da stari zanati opstanu, moramo stvoriti uslove da od njih može i da se živi - poručila je predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković na otvaranju konferencije. - Kulturno nasleđe je temelj našeg identiteta, izvor znanja o životu predaka i važan deo vrednosnog sistema društva, dok stari i umetnički zanati predstavljaju spoj znanja, iskustva, strpljenja, kreativnosti i umeća koji se prenosi s generacije na generaciju.Zato nestanak jednog starog zanata nije samo gubitak jedne profesije, već i gubitak dela kolektivnog pamćenja, specifičnog znanja i kulturnog iskustva jedne zajednice.

Ona je poručila da je važno da se stari zanati posmatraju kao deo savremenog života, uz istovremeno stvaranje uslova za njihov opstanak i razvoj, kako bi mladi prepoznali vrednost tih zanimanja, a tradicionalne veštine dobile nove mogućnosti primene u savremenom dizajnu, preduzetništvu i kulturnom turizmu.

-Briga o kulturnom nasleđu podrazumeva konkretnu i stalnu podršku. U ovom slučaju, dobre namere praćene su institucionalnim delovanjem, finansijskim sredstvima i saradnjom sa ustanovama kulture, lokalnim samoupravama, udruženjima, stručnjacima i samim nosiocima tradicionalnih znanja - izjavila je predsednica Pokrajinske vlade. - Posebno je važno povezati očuvanje kulturnog nasleđa sa ekonomskim osnaživanjem ljudi koji svojim radom održavaju tradiciju živom, ali i raditi na edukaciji, prenošenju znanja, organizovanju radionica i povezivanju zanatlija sa školama, kulturnim ustanovama i privredom. Naš zajednički zadatak je da obezbedimo da znanja i veštine koje su stvarale generacije pre nas ne ostanu samo u knjigama i arhivama, već da nastave da žive u rukama novih majstora, u radu mladih stvaralaca i u svakodnevnom životu naših zajednica.

Predsednica Serbia Fashion Week-a Svetlana Vranješević Horvat istakla je da svaki tradicionalni zanat nosi priču o jednom narodu, njegovoj istoriji, identitetu, kao i da se iza svakog veza, tkanja, ornamenta ili ručno izrađenog predmeta nalazi znanje i veština koja se često prenosila s generacije na generaciju.

-To je nasleđe koje moramo čuvati, a istovremeno i razvijati. Naš zadatak nije samo da sačuvamo ono što smo nasledili, već da pronađemo način da to nasleđe nastavi da živi, da inspiriše nove generacije i da postane deo savremenog stvaralaštva -  rekla je Svetlana Vranješević Horvat.

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