Srbija

DRAMA U NOVOM SADU: Dojava o bombi u sudu, zaposleni hitno evakuisani, stižu KD ekipe

В.Н.

28. 10. 2026. u 13:13

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SUDU u Novom Sadu u Sutjeskoj ulici broj 2 stigla je dojava da je postavljena bomba.

ДРАМА У НОВОМ САДУ: Дојава о бомби у суду, запослени хитно евакуисани, стижу КД екипе

Foto: Printskrin/192_rs

Svi zaposleni su evakuisani napolje.

Očekuje se da kontradiverziona ekipa pregleda zgradu.

Kako javlja Instagram stranica 192, oko podneva je nepoznata osoba prijavila da se u sudu nalazi bomba, nakon čega je zgrada evakuisana.

(Blic)

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