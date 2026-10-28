DRAMA U NOVOM SADU: Dojava o bombi u sudu, zaposleni hitno evakuisani, stižu KD ekipe
SUDU u Novom Sadu u Sutjeskoj ulici broj 2 stigla je dojava da je postavljena bomba.
Svi zaposleni su evakuisani napolje.
Očekuje se da kontradiverziona ekipa pregleda zgradu.
Kako javlja Instagram stranica 192, oko podneva je nepoznata osoba prijavila da se u sudu nalazi bomba, nakon čega je zgrada evakuisana.
(Blic)
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