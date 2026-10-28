ŠTA JE "FERITINSKO LICE": Naučnici objasnili da li je moguće otkriti nedostatak gvožđa

"FERITINSKO lice", trend koji se širi društvenim mrežama, povezuje tamne podočnjake, bledu kožu i umoran izgled sa niskim nivoom feritina, proteina koji pokazuje zalihe gvožđa u organizmu.

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Ipak, ovi znaci nisu dovoljni da se utvrdi nedostatak gvožđa, a uzimanje suplemenata bez prethodne provere može da bude štetno.

"Feritinsko lice" (ferritin face) je izraz koji se proširio društvenim mrežama, a odnosi se na tvrdnju da nizak nivo gvožđa ostavlja vidljive tragove na licu, poput tamnih podočnjaka i blede ili sivkaste kože. Neki influenseri tvrde da im je povećanje nivoa feritina promenilo ten na način na koji nijedan kozmetički proizvod nije mogao.

Međutim, pre nego što zakažemo analizu krvi ili kupimo suplemente gvožđa u nadi da ćemo poboljšati izgled kože, važno je videti šta kaže nauka.

Feritin je protein koji skladišti gvožđe u organizmu, pa se analizom njegovog nivoa u krvi procenjuju zalihe gvožđa u telu. Za razliku od samog nivoa gvožđa, koji može da varira tokom dana, feritin je pouzdaniji pokazatelj količine gvožđa koje organizam ima na raspolaganju.

Gvožđe je važan nutrijent - neophodno je za rast, pravilno funkcionisanje imunog sistema i proizvodnju energije, a ima i ključnu ulogu u stvaranju hemoglobina - proteina koji prenosi kiseonik kroz organizam. Zbog njegovog značaja, telo pažljivo reguliše količinu gvožđa koju zadržava i ako ga nema dovoljno, postoji rizik od anemije, stanja u kojem krv ne može da prenese dovoljno kiseonika. Ukoliko se ne prepozna i ne leči, anemija može da ima ozbiljne posledice.

Neke osobe su izloženije riziku od nedostatka gvožđa. Među njima su trudnice, žene sa obilnim menstruacijama, osobe sa upalnim bolestima creva, kao i vegetarijanci i vegani.

Simptomi se ne ispoljavaju samo u rezultatima analiza krvi. Nedostatak gvožđa može da izazove umor, slabiji imunitet, ranice u ustima, lomljive nokte, opadanje kose i da koža bude bleda.

Dakle, u tvrdnji o "feritinskom licu" ima zrnce istine. Ozbiljan nedostatak gvožđa, naročito kada dovede do anemije, može da učini da osoba izgleda bledo. To, međutim, ne znači da nizak nivo feritina stvara poseban, prepoznatljiv izgled lica.

Hormonske promene, nedostatak sna, stres, dehidratacija ili nedovoljan unos važnih nutrijenata takođe mogu da učine da koža izgleda bledo, a lice umorno.

Samo posmatranje u ogledalu ne može da pokaže da li imate nizak nivo feritina - to se utvrđuje analizom krvi.

Ako analiza pokaže da je nivo feritina nizak, lekar može da preporuči suplemente gvožđa. Međutim, na društvenim mrežama taj savet se često svodi na poruku "kupite ovaj suplement", pa se granica između medicinskih preporuka i marketinga brzo gubi.

Pojedini brendovi predstavljaju svoje proizvode kao rešenje za gotovo svaki problem sa kožom, povezujući ih sa lepotom, ženstvenošću i izgledom tela kako bi podstakli kupovinu. Suplementi su postali veliki posao na društvenim mrežama, a postoji i realan rizik da ovakve poruke navedu ljude da unose više gvožđa nego što im je potrebno.

Kako uneti dovoljno gvožđa ishranom

Ako zaista imate nedostatak gvožđa, bolje je da počnete od ishrane nego da odmah posegnete za suplementima.

Gvožđe iz hrane postoji u dva oblika. Gvožđe iz namirnica životinjskog porekla, poput crvenog mesa, piletine i ribe, organizam lakše apsorbuje. S druge strane, gvožđe iz biljnih namirnica, kao što su sočivo, lisnato zeleno povrće, ovas, leblebije i tofu, teže se apsorbuje.

Apsorpcija gvožđa biljnog porekla može da se poboljša ako se ove namirnice kombinuju sa hranom bogatom vitaminom C, poput citrusa i paprike, ili uz čašu soka od pomorandže. Čaj i kafa imaju suprotan efekat, pa je dobro da se ne piju uz obroke.

Prevelike količine gvožđa, bilo da se unesu odjednom ili se nagomilavaju u organizmu tokom vremena, mogu biti toksične. U manjim dozama mogu da izazovu mučninu i dijareju, dok veće količine mogu da dovedu do opasno niskog krvnog pritiska, nakupljanja kiselina u krvi, pa čak i otkazivanja jetre.

Ako pripadate grupi sa povećanim rizikom od nedostatka gvožđa i imate simptome poput umora, opadanja kose ili neobičnog bledila, najbolje je da se obratite lekaru, prenosi Independent.

(rt.rs)

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