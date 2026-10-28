Srbija

VEČE ZA PAMĆENJE: Koncert klavirskog dua „D-art“ u Vrnjačkoj Banji

Goran Ćirović

28. 10. 2026. u 10:52

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Ljubitelji klasične muzike u Vrnjačkoj Banji imali su priliku da u ovdašnjem Zamku kulture uživaju u koncertu klavirskog dua „D-art“, koji čine pijanisti Dragana Đorđević i Bojan Mladenović, uz gostovanje trinaestogodišnjeg gitariste Andrije Mladenovića.

ВЕЧЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ: Концерт клавирског дуа „Д-арт“ у Врњачкој Бањи

KC Vrnjačka Banja

Na repertoaru su se našla poznata dela klasične muzike – svita „Per Gint“ Edvarda Griga, uvertira iz Verdijeve opere „Nabuko“ i „Karmen fantazija“ Žorža Bizea, a interpretacije umetnika iz Niša publici su pružile priliku da uživa u raskošnom zvuku i virtuoznom izvođenju.

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