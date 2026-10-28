POZNAT PRVI ČETVRTFINALISTA: On je potencijalni protivnik Novaka Đokovića u borbi za polufinale Bazela
Portugalski teniser Nuno Boržeš plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Bazelu, pošto je danas u osmini finala pobedio Norvežanina Kaspera Ruda rezultatom 1:6, 6:3, 6:4.
Meč je trajao sat i 49 minuta. Rud je 25. teniser sveta, dok je Boržeš 53. na ATP listi.
Boržeš će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča koji će igrati Jan-Lenard Štruf protiv boljeg iz duela Novak Đoković-Igo Amber koji možete da pratite u prenosu uživo na našem portalu.
ATP turnir u Bazelu igra se za nagradni fond od 2.584.155 evra. Novak je ovde, na domaćem terenu Rodžera Federera slavio 2009. godine, prve u kojoj je turnir avanzovao u kategoriju ATP 500.
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