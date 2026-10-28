Tenis

POZNAT PRVI ČETVRTFINALISTA: On je potencijalni protivnik Novaka Đokovića u borbi za polufinale Bazela

Olja Mrkić

28. 10. 2026. u 16:49

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Portugalski teniser Nuno Boržeš plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Bazelu, pošto je danas u osmini finala pobedio Norvežanina Kaspera Ruda rezultatom 1:6, 6:3, 6:4.

ПОЗНАТ ПРВИ ЧЕТВРТФИНАЛИСТА: Он је потенцијални противник Новака Ђоковића у борби за полуфинале Базела

FOTO: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meč je trajao sat i 49 minuta. Rud je 25. teniser sveta, dok je Boržeš 53. na ATP listi.

Norveški teniser je ubedljivo dobio prvi set, a zatim je Boržeš preokretom došao do pobede i plasmana meču osam najboljih na turniru u Švajcarskoj.


Boržeš će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča koji će igrati Jan-Lenard Štruf protiv boljeg iz duela Novak Đoković-Igo Amber koji možete da pratite u prenosu uživo na našem portalu.


ATP turnir u Bazelu igra se za nagradni fond od 2.584.155 evra. Novak je ovde, na domaćem terenu Rodžera Federera slavio 2009. godine, prve u kojoj je turnir avanzovao u kategoriju ATP 500.
 

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