POZNAT PRVI ČETVRTFINALISTA: On je potencijalni protivnik Novaka Đokovića u borbi za polufinale Bazela

Portugalski teniser Nuno Boržeš plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Bazelu, pošto je danas u osmini finala pobedio Norvežanina Kaspera Ruda rezultatom 1:6, 6:3, 6:4.

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Meč je trajao sat i 49 minuta. Rud je 25. teniser sveta, dok je Boržeš 53. na ATP listi.





Boržeš će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča koji će igrati Jan-Lenard Štruf protiv boljeg iz duela Novak Đoković-Igo Amber koji možete da pratite u prenosu uživo na našem portalu.



ATP turnir u Bazelu igra se za nagradni fond od 2.584.155 evra. Novak je ovde, na domaćem terenu Rodžera Federera slavio 2009. godine, prve u kojoj je turnir avanzovao u kategoriju ATP 500.

