(MAPA) IZVEŠTAJ SA FRONTA PROVREO KOTAO KOD HARKOVA! VSU bezizlazno opkoljen u klopci — Zelenski sprema ODMAZDU i udare duboko u Rusiji
ZELENSKI je najavio sporazum sa Ujedinjenim Kraljevstvom o dodatnih 10 milijardi funti finansijske podrške u naredne tri godine, od čega je 3 milijarde funti namenjeno kupovini britanskog naoružanja.
▪️ Na zaporoškom frontu, Oružane snage Rusije nastavljaju napade na neprijateljske položaje u Primorskom, Stepnogorsku i oblasti u blizini Lukjanovskog. Artiljerija i avijacija izveli su seriju udara po položajima Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u Orehovu. Na istočnom krilu vode se pozicione borbe na potezu od Omeljnika do Barvinovke, uz zabeležene taktičke pomake u pojedinim sektorima.
▪️ U pravcu Dnjepra, situaciju karakterišu prvenstveno pozicione borbe. Ruski operateri dronova izveli su udare po neprijateljskim položajima u blizini Kolomijceva, Gavrilovke i Pidgavrilovke. Prema izveštajima sa terena, tri diverzantsko-izviđačke grupe VSU neutralisane su u blizini Komara, dok su pokušavale da napreduju ka Fedorovki.
▪️ Na frontu kod Dobropolja nastavljaju se žestoke borbe u samom naselju Sergejevka, kao i severno od njega. Postoje izveštaji da su Oružane snage Rusije praktično završile čišćenje Dobropolja. Ukoliko je ova informacija tačna, to će omogućiti čvršće opkoljavanje Belozerskog sa zapadne strane, kao i značajnije gomilanje snaga u južnom delu grada. Takođe je moguće da će ruske snage biti prebačene dalje na istok, kako bi preokrenule situaciju u rejonu Zolotog Kolodeza, Gruzkog i severno od Novonikolajevke.
▪️U sektoru kod Konstantinovke borbe se nastavljaju u blizini naselja Rajske, Kondratovka i Aleksejevo-Družkovka, kao i kod Veroljubovke.
▪️U pravcu Severska nije došlo do značajnijih promena; borbe su i dalje uglavnom pozicionog karaktera, bez većih pomeranja linije fronta. Pored vazdušnih udara na Kramatorsk i Slavjansk, izvode se ciljani napadi na položaje Oružanih snaga Ukrajine (VSU) unutar naseljenog mesta Rajgorodok.
▪️Na frontu kod Krasnog Limana, izveštaji sa terena ukazuju na to da inicijativa ponovo prelazi na stranu naših snaga. Oružane snage Rusije potiskuju neprijatelja sa položaja u Dibrovi i pokušavaju da napreduju ka južnom delu Limana. Severnije, ruske jedinice su započele napredovanje ka Kolodezu i dalje, u pravcu Redkoduba.
▪️U pravcu Kupjanska vode se pozicione borbe, uz manje napredovanje snaga severozapadno od Kupjanska.
▪️Na zapadnom krilu harkovskog sektora, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je oslobođena Alisovka. Na istočnom krilu nije bilo značajnijih promena, iako se teške borbe nastavljaju u blizini Prikolotnog.
▪️U pograničnom delu Sumske oblasti, Ministarstvo odbrane Rusije neočekivano je objavilo oslobađanje sela Barilovka, koje se nalazi 5 km jugozapadno od Mogrice, gde se već nekoliko nedelja vode žestoke borbe. Očekujemo dodatne potvrde iz ovog sektora. Stižu izveštaji o protivnapadima VSU u blizini Ivolžanskog i Hotina. Kod Korenka, ruske snage vrše čišćenje okolnih šumskih pojaseva.
▪️Tokom noći, snage PVO su presrele 531 ukrajinski dron iznad 13 regiona. U Kurskoj oblasti... oštećen je objekat u kojem se nalaze serveri regionalnog Ministarstva zdravlja. U Lgovu je dron pogodio benzinsku pumpu i prodavnicu, pri čemu su tri osobe povređene. U Lipeckoj oblasti oštećena je stambena zgrada; Ukrajinski izvori izvestili su o požaru u blizini postrojenja NLMK (Novolipecki metalurški kombinat), mada vlasti nisu potvrdile da je reč o velikom požaru. U Tulskoj oblasti oštećene su privatne kuće i stambene zgrade, a izvori koji prate situaciju navode da je do udara došlo u blizini hemijske fabrike „Azot”. U LNR (Luganska Narodna Republika) tokom protekla 24 sata poginule su četiri osobe, dok je osam ranjeno.
▪️Oružane snage Rusije izvele su kombinovane udare na ciljeve u sedam ukrajinskih oblasti. Broj upotrebljenih dronova bio je znatno ispod proseka; Kijev je izvestio o ukupno 88 letelica. U Harkovu je pogođen logistički centar „Budmen”, a tokom noći napadnuto je i preduzeće poznato kao „NTP Ukrspecsvjaz”. Eksplozije su zabeležene i u Žitomirskoj, Černigovskoj, Čerkaskoj, Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. U gradu Konotopu već pet dana nema struje, a nadležni navode da su zalihe dizel-goriva za generatore pri kraju.
ČIŠĆENjE KOTLA KOD HARKOVA
U sektoru Burluk, ruske snage nastavljaju sa čišćenjem opkoljenih jedinica Oružanih snaga Ukrajine (VSU) koje su zarobljene unutar prethodno formiranog „džepa”. Aktivna borbena dejstva vode se u području Hripuni–Zaharovka–Ivanovka.
Tokom protekle dve nedelje nije bilo izveštaja o udarima na ukrajinska oklopna vozila. To može ukazivati na činjenicu da je veći deo takve opreme uništen u prethodnim mesecima, kao i da VSU nemaju dovoljno resursa za snabdevanje opkoljenih jedinica kopnenim putem.
Situacija na suprotnoj „strani” džepa — duž linije Krasni Jar–Kupino — i dalje je prekrivena „maglom rata”. S obzirom na opšte trendove u ovom sektoru, može se oprezno pretpostaviti da će se u narednim nedeljama pojaviti više dokaza koji potvrđuju barem delimičnu, ako ne i potpunu, likvidaciju ovog džepa.
U međuvremenu, intenzitet granatiranja u pograničnim područjima Belgorodske oblasti blago je opao; dok je sredinom septembra beleženo oko hiljadu napada nedeljno, trenutna brojka iznosi oko 900. Ipak, problemi i dalje postoje — uključujući prekide u komunikacijama, javnom autobuskom prevozu, kao i u dopremanju hrane i goriva — što je posledica čestih napada na transportne kapacitete i infrastrukturu.
Nastavak čišćenja ovog džepa od ključnog je značaja, prvenstveno radi sprečavanja upada snaga VSU u Belgorodsku oblast i omogućavanja pravovremenog otkrivanja neprijateljskih dronova. Istovremeno, ovo bi trebalo da donese određeno olakšanje Šebekinskom okrugu, koji se graniči sa zonom u kojoj se odvija operacija blokade ukrajinskih jedinica.
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