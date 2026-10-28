ZELENSKI je najavio sporazum sa Ujedinjenim Kraljevstvom o dodatnih 10 milijardi funti finansijske podrške u naredne tri godine, od čega je 3 milijarde funti namenjeno kupovini britanskog naoružanja.

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, prvi put posle dužeg vremena, vlada zatišje. Prema izveštajima sa terena, obe strane poštuju prekid vatre. Navodi se da je područje obuhvaćeno humanitarnim primirjem prošireno i izvan Oleškija, kako bi se omogućilo razminiranje i obezbedio nesmetan pristup gradu. Ruski pioniri (inženjerci) sprovode operacije razminiranja, dok suprotna strana koristi pauzu za rotaciju trupa, dovođenje pojačanja, kao i za prebacivanje vojne opreme i plovila u Herson. Zvanično, ovo je predviđeno radi evakuacije onih koji žele da napuste Oleški, mada, koliko je poznato, do sada niko nije izrazio takvu želju., Oružane snage Rusije nastavljaju napade na neprijateljske položaje u Primorskom, Stepnogorsku i oblasti u blizini Lukjanovskog. Artiljerija i avijacija izveli su seriju udara po položajima Oružanih snaga Ukrajine (VSU) u Orehovu. Na istočnom krilu vode se pozicione borbe na potezu od Omeljnika do Barvinovke, uz zabeležene taktičke pomake u pojedinim sektorima., situaciju karakterišu prvenstveno pozicione borbe. Ruski operateri dronova izveli su udare po neprijateljskim položajima u blizini Kolomijceva, Gavrilovke i Pidgavrilovke. Prema izveštajima sa terena, tri diverzantsko-izviđačke grupe VSU neutralisane su u blizini Komara, dok su pokušavale da napreduju ka Fedorovki.nastavljaju se žestoke borbe u samom naselju Sergejevka, kao i severno od njega. Postoje izveštaji da su Oružane snage Rusije praktično završile čišćenje Dobropolja. Ukoliko je ova informacija tačna, to će omogućiti čvršće opkoljavanje Belozerskog sa zapadne strane, kao i značajnije gomilanje snaga u južnom delu grada. Takođe je moguće da će ruske snage biti prebačene dalje na istok, kako bi preokrenule situaciju u rejonu Zolotog Kolodeza, Gruzkog i severno od Novonikolajevke.

▪️U sektoru kod Konstantinovke borbe se nastavljaju u blizini naselja Rajske, Kondratovka i Aleksejevo-Družkovka, kao i kod Veroljubovke.



nije došlo do značajnijih promena; borbe su i dalje uglavnom pozicionog karaktera, bez većih pomeranja linije fronta. Pored vazdušnih udara na Kramatorsk i Slavjansk, izvode se ciljani napadi na položaje Oružanih snaga Ukrajine (VSU) unutar naseljenog mesta Rajgorodok., izveštaji sa terena ukazuju na to da inicijativa ponovo prelazi na stranu naših snaga. Oružane snage Rusije potiskuju neprijatelja sa položaja u Dibrovi i pokušavaju da napreduju ka južnom delu Limana. Severnije, ruske jedinice su započele napredovanje ka Kolodezu i dalje, u pravcu Redkoduba.vode se pozicione borbe, uz manje napredovanje snaga severozapadno od Kupjanska.▪️, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je oslobođena Alisovka. Na istočnom krilu nije bilo značajnijih promena, iako se teške borbe nastavljaju u blizini Prikolotnog., Ministarstvo odbrane Rusije neočekivano je objavilo oslobađanje sela Barilovka, koje se nalazi 5 km jugozapadno od Mogrice, gde se već nekoliko nedelja vode žestoke borbe. Očekujemo dodatne potvrde iz ovog sektora. Stižu izveštaji o protivnapadima VSU u blizini Ivolžanskog i Hotina. Kod Korenka, ruske snage vrše čišćenje okolnih šumskih pojaseva.▪️Tokom noći, snage PVO su presrele 531 ukrajinski dron iznad 13 regiona. U Kurskoj oblasti... oštećen je objekat u kojem se nalaze serveri regionalnog Ministarstva zdravlja. U Lgovu je dron pogodio benzinsku pumpu i prodavnicu, pri čemu su tri osobe povređene. U Lipeckoj oblasti oštećena je stambena zgrada; Ukrajinski izvori izvestili su o požaru u blizini postrojenja NLMK (Novolipecki metalurški kombinat), mada vlasti nisu potvrdile da je reč o velikom požaru. U Tulskoj oblasti oštećene su privatne kuće i stambene zgrade, a izvori koji prate situaciju navode da je do udara došlo u blizini hemijske fabrike „Azot”. U LNR (Luganska Narodna Republika) tokom protekla 24 sata poginule su četiri osobe, dok je osam ranjeno.izvele su kombinovane udare na ciljeve u sedam ukrajinskih oblasti. Broj upotrebljenih dronova bio je znatno ispod proseka; Kijev je izvestio o ukupno 88 letelica. U Harkovu je pogođen logistički centar „Budmen”, a tokom noći napadnuto je i preduzeće poznato kao „NTP Ukrspecsvjaz”. Eksplozije su zabeležene i u Žitomirskoj, Černigovskoj, Čerkaskoj, Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. U gradu Konotopu već pet dana nema struje, a nadležni navode da su zalihe dizel-goriva za generatore pri kraju.

ČIŠĆENjE KOTLA KOD HARKOVA

U sektoru Burluk, ruske snage nastavljaju sa čišćenjem opkoljenih jedinica Oružanih snaga Ukrajine (VSU) koje su zarobljene unutar prethodno formiranog „džepa”. Aktivna borbena dejstva vode se u području Hripuni–Zaharovka–Ivanovka.

Tokom protekle dve nedelje nije bilo izveštaja o udarima na ukrajinska oklopna vozila. To može ukazivati na činjenicu da je veći deo takve opreme uništen u prethodnim mesecima, kao i da VSU nemaju dovoljno resursa za snabdevanje opkoljenih jedinica kopnenim putem.

Ilustracija telegram rybar



Situacija na suprotnoj „strani” džepa — duž linije Krasni Jar–Kupino — i dalje je prekrivena „maglom rata”. S obzirom na opšte trendove u ovom sektoru, može se oprezno pretpostaviti da će se u narednim nedeljama pojaviti više dokaza koji potvrđuju barem delimičnu, ako ne i potpunu, likvidaciju ovog džepa.

U međuvremenu, intenzitet granatiranja u pograničnim područjima Belgorodske oblasti blago je opao; dok je sredinom septembra beleženo oko hiljadu napada nedeljno, trenutna brojka iznosi oko 900. Ipak, problemi i dalje postoje — uključujući prekide u komunikacijama, javnom autobuskom prevozu, kao i u dopremanju hrane i goriva — što je posledica čestih napada na transportne kapacitete i infrastrukturu.

Nastavak čišćenja ovog džepa od ključnog je značaja, prvenstveno radi sprečavanja upada snaga VSU u Belgorodsku oblast i omogućavanja pravovremenog otkrivanja neprijateljskih dronova. Istovremeno, ovo bi trebalo da donese određeno olakšanje Šebekinskom okrugu, koji se graniči sa zonom u kojoj se odvija operacija blokade ukrajinskih jedinica.