ZNANJEM PROTIV KATASTROFA: Kraljevčani sistemski sprovode edukacije u slučaju vanrednih situacija
Razorni zemljotres jačine 5,4 rihtera koji je 3. novembra 2010. godine pogodio Kraljevo i okolinu ostavio je dubok trag, ali i ukazao na značaj prevencije i pripremljenosti kompletne zaajednice. Zato se u gradu na Ibru već godinama kontinuirano sprovode edukacije o pravilnom ponašanju tokom zemljotresa i vežbe evakuacije, pre svega namenjene osnovcima i srednjoškolcima.
– Učimo decu šta su evakuacija, zbrinjavanje, zaštita i spasavanje. Cilj je da se izbegne panika koja je jedan od najvećih neprijatelja u vanrednim situacijama. Prevencija je najvažniji način da izgradimo otpornost dece, ali i cele zajednice – ističe Zdravko Maksimović iz Odeljenja civilne zaštite kraljevačke Gradske uprave.
Kraljevčani sistemski i posvećeno rade na jačanju sistema civilne zaštite i unapređenju spremnosti za reagovanje u slučaju zemljotresa, poplava, požara i drugih nepogoda, a posebna pažnja posvećuje se najmlađima, jer usvajanje osnovnih pravila ponašanja može biti presudno za bezbednost i spasavanje života.
Tako su minulih godina organizovane brojne zajedničke vežbe u kraljevačkim školama, uz učešće nadležnih gradskih službi, Sektora za vanredne situacije, Crvenog krsta i prosvetnih ustanova.
- Osnovni cilj je provera postupaka evakuacije, sistema uzbunjivanja i komunikacije, kao i upoznavanje učenika sa evakuacionim putevima i mestima okupljanja – naglašava Maksimović.
Zemljotres se, prema njegovim rečima, ne može ni sprečiti ni pouzdano predvideti, ali se zato možemo pripremiti za kvalitetan odgovor kada se dogodi. Stalnom edukacijom jača se otpornost zajednice i ujedno stvaramo generacije koje će biti svesne značaja preventivnog delovanja.
VEŽBA
POVODOM nedavnog Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa kraljevačkim osnovnim školama održana je vežba evakuacije u slučaju zemljotresa u kojoj je učestvovalo oko 5.000 učenika, nastavnika i nenastavnog osoblja. Poseban akcenat bio je na bezbednost dece sa smetnjama u razvoju i funkcionalnim ograničenjima kojoj je u vanrednim situacijama potrebna dodatna podrška i pomoć.
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