IZBORI 8. NOVEMBRA: RIK utvrdio zbirne izborne liste kandidata za članove saveta nacionalnih manjina
REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) utvrdila je večeras zbirne izborne liste kandidata za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisane za 8. novembar.
Za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina proglašene su 52 izborne liste.
RIK je doneo odluku i o obrazovanju biračkih odbora za sprovođenje glasanja na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na svih 949 biračkih mesta.
Članovi RIK-a usvojili su odluku da će za izbore biti štampano 481.157 glasačkih listića, koliki je i broj borača ukupan u birački spisak, sa rezervom 0,5 odsto od ukupnog broja birača.
Na izborima 8. novembra biće birani članovi nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 16. septembra privremeno zaključilo posebne biračke spiskove i utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore - albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, makedonska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, hrvatska, crnogorska i češka nacionalna manjina.
Pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike biraće putem elektorske skupštine.
Na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se po 35 članova nacionalnih saveta bošnjačke, mađarske i romske nacionalne manjine, 29 članova nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, zatim po 23 člana nacionalnih saveta vlaške, rumunske slovačke, hrvatske i crnogorske nacionalne manjine i po 19 članova nacionalnih saveta bugarske, bunjevačke, makedonske i rusinske nacionalne manjine.
Na neposrednim izborima bira se po 15 članova nacionalnih saveta aškalijske, grčke, egipatske, nemačke, poljske, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.
Na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine i 19 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine.
Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta.
Prethodni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 13. novembra 2022. godine.
(Tanjug)
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