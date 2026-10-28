Srbija

DVE SESTRE "ojačale" Novi SaD: U Betaniji za dan rođene 32 bebe

Ljiljana Preradović

28. 10. 2026. u 14:58

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U PORODILIŠTU u Novom Sadu, poznatom kao Betanija, za dan, rođene su 32 bebe, a među i njima i blizanci - dve sestre.

ДВЕ СЕСТРЕ ојачале Нови СаД: У Бетанији за дан рођене 32 бебе

Foto: Volodymyr Melnyk / Panthermedia / Profimedia

U Klinici za ginekologiju i akušerstvo, od 27. oktobra u sedam sati ujutro do 28. oktobra u isto vreme, rođeno je 17 devojčica i 15 dečaka.

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