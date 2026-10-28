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MALO SE ĆURAK OBRNUO, IRAN NEM, SAD ČISTE ORMUZ: Oglasila se Centralna komanda - Vašington pokazao ko je sila

Али Рзави

28. 10. 2026. u 22:13

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AMERIČKE snage očistile su glavne plovne pravce u Ormuskom moreuzu od morskih mina, a tim područjem već su prošle hiljade brodova, tvrdi Centralna komanda Oružanih snaga SAD.

МАЛО СЕ ЋУРАК ОБРНУО, ИРАН НЕМ, САД ЧИСТЕ ОРМУЗ: Огласила се Централна команда - Вашингтон показао ко је сила

Foto: Tanjug/AP Photo

U objavi na društvenoj mreži Iks, komanda je navela da su američke snage uklonile morske mine sa „svih glavnih međunarodno priznatih plovnih pravaca kroz Ormuski moreuz“.

„Hiljade trgovačkih brodova bezbedno su prošle ovim plovnim pravcima i nastavljaju da ih koriste do danas“, navedeno je u saopštenju.

Tvrdnje o brodovima koji su nailazili na mine i bili oštećeni prilikom prolaska kroz Ormuski moreuz američka komanda ocenila je kao netačne.

Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su 28. februara napade na objekte u Iranu, na šta je Teheran odgovorio sopstvenim udarima. Sredinom juna Teheran i Vašington potpisali su memorandum o obustavi neprijateljstava, ali su kasnije ponovo razmenili udare. Sukob za sada nije rešen.

Iranska Islamska revolucionarna garda saopštila je u septembru da Teheran uvodi zonu zabrane plovidbe istočno od Ormuskog moreuza, kroz koju brodovi mogu da prolaze samo uz koordinaciju sa iranskim vlastima.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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