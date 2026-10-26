PLATE NA ZAČELJU: U Kraljevu prosečna zarada u avgustu - 101.672 dinara

Prosečna avgustovska zarada bez poreza i doprinosa, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Kraljevu je iznosila 101.672 dinara, što je za 15.610 dinara manje od republičkog proseka (117.282).

G.Šljivić

Osim u odnosu na republičke, prema navedenim podacima, avgustovske plate Kraljevčna manje su, za samo sedam dinara, od zarada prvih komšija u Čačku (101.679), kao i u Kragujevcu (116.422) i Kruševcu (105.706), ali i od plata u Užicu (112.480), Valjevu (108.577) i Šapcu (105.932).