Srbija

PLATE NA ZAČELJU: U Kraljevu prosečna zarada u avgustu - 101.672 dinara

Goran Ćirović

26. 10. 2026. u 12:40

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Prosečna avgustovska zarada bez poreza i doprinosa, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Kraljevu je iznosila 101.672 dinara, što je za 15.610 dinara manje od republičkog proseka (117.282).

ПЛАТЕ НА ЗАЧЕЉУ: У Краљеву просечна зарада у августу - 101.672 динара

G.Šljivić

Osim u odnosu na republičke, prema navedenim podacima, avgustovske plate Kraljevčna manje su, za samo sedam dinara, od zarada prvih komšija u Čačku (101.679), kao i u Kragujevcu (116.422) i Kruševcu (105.706), ali i od plata u Užicu (112.480), Valjevu (108.577) i Šapcu (105.932).

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