Ovo je novi Stanojevićev pomoćnik u Partizanu! Radio u Turskoj, Bugarskoj, Austriji....

Aleksandar Gicov biće prvi asistent šefa stručnog štaba crno-belih.

Thomas Pichler / AFP / Profimedia

Vratio se Aleksandar Stanojević (52) u Partizan, po četvrti put, a ovog puta će na klupi naslediti legendarnog kapitena Sašu Iliću (48), koji je dao ostavku nakon nezapamćene rezultatske krize. Novi-stari kormilar "parnog valjka" danas je zvanično promovisan, motivisan je za rad i spreman da pomogne da ekipa izađe iz letargije, a u tome će mu pomoći i trojica najbližih saradnika.

Iskusni stručnjak je na konferenciji za medije saopštio ko zajedno s njim dolazi u Humsku, a dva imena su dobro poznata sportskoj javnosti. Reč je o pomoćniku i analitičaru Milošu Podunavcu (29), koji se takođe vraća u Partizanu, gde je radio od 2021. do 2024. godine.

Momak iz Subotice je bio i asistent u prvom timu Teleoptika, u mlađim selekcijama Srbije, Zemunu, ali i turskom Karagumruku, koji je upravo Stanojević vodio deset meseci.

FOTO: FK Partizan Miloš Podunavac

Za kondiciju i fizičku spremu igrača biće zadužen Bojan Stamatović (40). I njemu će ovo biti drugi mandat u taboru crno-belih, jer je bio deo stručnog štaba ona tri meseca 2024. godine, dok je popularni Sale sedeo na klupi.

Rođeni Kruševljanin ima bogatu biografiju, s obzirom da je radio u Mjanmaru, Egiptu, Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Malti... Takođe, iskustvo je sticao i u Sarajevu, OFK Beogradu, turskom Gectepeu, CSKA Sofiji, mađarskom Debrecinu i Karagumruku.

FOTO: FK Partizan Bojan Stamatović

Ipak, najveća nepoznanica za navijače svakako je Aleksandar Gicov (38). Reč je stručnjaku iz Sofije, koji je još pre deset godina počeo trenersku karijeru, u Austriji. Bio je u Hornu, FAK-u, Sankt Peltenu i First Vieni. Sa Nestorom el Maestrom sarađivao je u CSKA iz Sofije, a do nedavno je bio u Karagumruku.

- Gicov je iz Bugarske, ali poseduje austrijsku Profi licencu i tamo je samostalno vodio nekoliko timova - rekao je Stanojević.

Kada je reč o ostalima, odluka će biti doneta u hodu. Kod Saše Ilića su, pored dvojice asistenata Velička Kaplanovića i Ljubiše Rankovića, radili i pomoćnici Goran Vuković i Darko Obradović, analitičar Stefan Petrović, trener golmana Nemanja Jovšić i stručnjaci za kondiciju Miša Filipović i Jaroslav Imrek.

- Videćemo još, ali svako iz Saletovog stručnog štaba je dobrodošao u moj kadar - poručio je Stanojević.