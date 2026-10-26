ČETIRI BRONZE ZA SRBIJU U TRABZONU: Mladi Orlovi potvrdili da bokserska budućnost ima sjajan temelj!

Premašena očekivanja srpskih talenata.

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Kadetska reprezentacija Srbije završila je Evropsko prvenstvo U15 u turskom Trabzonu sa četiri bronzane medalje.

Četiri medalje, četiri velika razloga za ponos: Nina Damjanović, Mia Kerošević, Mia Topić i Lazar Jovanović popeli su se na pobedničko postolje i još jednom potvrdili da srpski boks ima generaciju na koju može ozbiljno da računa i dokaz da se u našim bokserskim salama stvaraju temelji budućih šampiona. Srpski boks ima budućnost – i to onu koja se gradi radom, znanjem, strpljenjem i velikim srcem!

Do odličja su stigli kroz kvalitetne nastupe i pobede, a zaustavljeni su tek u polufinalu, u borbama protiv izuzetno kvalitetnih rivala. Sve četvoro osvojilo je bronzu, potvrđujući da Srbija ima talentovanu generaciju koja već sada može ravnopravno da se nosi sa najboljima u Evropi.

Na putu ka finalu, Mia Topić u kategoriji do 60 kilograma poražena je od domaće takmičarke Esme Nur Jurtsever, prošlogodišnje evropske šampionke iz Budve, jednoglasnom odlukom sudija 5:0.

Mia Kerošević, u kategoriji do 46 kilograma, zaustavljena je u polufinalu od Turkinje Fatme Nur Akbulut, takođe jednoglasnom odlukom 5:0. Isti sudijski epilog imala je i borba Nine Damjanović, koja je u kategoriji do 48 kilograma poražena od Turkinje Arli Imigilsim.

U muškoj konkurenciji, Lazar Jovanović je u kategoriji do 52 kilograma stigao do polufinala, gde je poražen od Sanana Nasiblija iz Azerbejdžana rezultatom 5:0.

Četiri bronzane medalje nisu samo rezultat jednog prvenstva. One su potvrda da se u srpskom boksu planski i stručno radi sa najmlađim uzrasnim kategorijama, da talenat dobija priliku da se razvija i da se budućnost našeg sporta gradi na čvrstim temeljima.

Ukupan učinak reprezentacije Srbije u Trabzonu iznosio je četiri bronzane medalje, devet pobeda i 12 poraza. Brojevi govore o zahtevnom evropskom izazovu, ali i o iskustvu koje će našim mladim bokserima i bokserkama biti dragoceno u nastavku njihovog sportskog razvoja.

Žensku U15 reprezentaciju Srbije činile su Mia Kerošević (46 kg), Nina Damjanović (48 kg) i Mia Topić (60 kg), predvođene selektorom svih ženskih reprezentativnih selekcija Srbije Mirkom Ždralom.

Mušku U15 selekciju predstavljali su Ostoja Drulović (40 kg), Petar Radivojević (42 kg), Maksim Kovačević (44 kg), Haso Emrović (46 kg), Lazar Jovanović (52 kg), Uroš Popović (54 kg), Gavrilo Savić (57 kg), Luka Maksimović (70 kg) i Mihajlo Jovanović (75 kg), uz selektora Igora Rogića.

Reprezentativci Srbije završili su nastup na Svetskom prvenstvu u boksu za mlade (U19) u Budvi bez osvojene medalje, iako su imali tri prilike da se nađu na pobedničkom postolju. Među 12 predstavnika Srbije, najbliži osvajanju odličja bio je Nikola Bogatinoski, koji je takmičenje završio u četvrtfinalu.

Bogatinoski je u borbi za plasman u polufinale poražen od čvrstog i kvalitetnog Grka Narčosa Petrosa Konstantinoudisa, odlukom sudija rezultatom 3:2. Srpski bokser prethodno je ostvario dve značajne pobede. Najpre je savladao Indijca Šivama Šivama tehničkim nokautom u trećoj rundi, a potom je bio bolji od Muhamada Rize Ukimova iz Uzbekistana, pobedivši ga na poene rezultatom 4:1.

U četvrtfinalu kategorije do 90 kilograma zaustavljen je i Vuk Milenković. Od njega je bio bolji Englez Albe Dovel, koji je do pobede stigao prekidom meča od strane sudije u ringu u drugoj rundi. Dovel je aktuelni prvak Evrope, titulu osvojenu na prvenstvu u Loznici 2026. godine.

Bez plasmana u polufinale ostala je i Sonja Vukšić, šampionka Evrope iz Loznice 2026. godine. U kategoriji do 75 kilograma nije uspela da pronađe rešenje za raspoloženu i tehnički veoma potkovanu predstavnicu Brazila, pa je takmičenje završila na deobi petog mesta.

Srbija je na šampionatu u Budvi nastupila sa 12 takmičara – osam u muškoj i četiri u ženskoj konkurenciji. Mladi srpski bokseri ostvarili su ukupno sedam pobeda, uz 12 poraza.

Srbiju su u Budvi predstavljale četiri omladinke: Nataša Lukić (do 51 kg), Jovana Devetaković (do 57 kg), Dunja Vuksić (do 65 kg) i Sonja Vukšić (do 75 kg), predvođene trenerima Žarkom Radovićem i Vojinom Stankovićem.

Mušku omladinsku reprezentaciju Srbije predvodio je selektor Branislav Jovičić, uz trenera Horhea Luisa Frometu Matoša. Boje Srbije branili su Pavle Popović (do 50 kg), Filip Stanojević (do 55 kg), Nikola Bogatinoski (do 60 kg), Petar Sandić (do 65 kg), Vasilije Đurđević (do 70 kg), Nikola Jovičić (do 75 kg), Đorđe Đorić (do 80 kg) i Vuk Milenković (do 90 kg).

Iako su ovoga puta ostali bez medalje, mladi reprezentativci Srbije pokazali su borbenost, kvalitet i potencijal za budućnost. Za ove momke i devojke, koji naredne godine prelaze u seniorsku konkurenciju, ovo prvenstvo predstavlja dragoceno iskustvo i važan korak u daljem sportskom razvoju.

Pred njima je još mnogo izazova, ali i velika prilika da u seniorskoj konkurenciji potvrde svoj talenat i nastave da donose uspehe srpskom boksu.

Budućnost srpskog boksa je u dobrim rukama!