Ekonomija

PODACI RZS: Računara manje od interneta

Gorana Novaković

26. 10. 2026. u 20:13

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U SRBIJI 91,2 odsto domaćinstava poseduje internet priključak, što čini povećanje od 1,1 procentnog poena u odnosu na 2025, objavio je Republički zavod za statistiku. S druge strane, zastupljenost računara udomaćinstvima je 68,7 odsto, što predstavlja smanjenje od tri procentnapoena u odnosu na prethodnu godinu.

ПОДАЦИ РЗС: Рачунара мање од интернета

foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Istraživanje je pokazalo da je internet koristilo 91,8 odsto građana, dok ga 4,6 odsto ljudi nikada nije koristilo. Za potrebe poslovanja, internet koristi 100 odsto preduzeća, dok veb-sajt poseduje njih 85,8 odsto. Tokom 2025. godine, 28,8 odsto preduzeća prodavalo je proizvode ili usluge putem interneta.

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