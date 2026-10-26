PODACI RZS: Računara manje od interneta
U SRBIJI 91,2 odsto domaćinstava poseduje internet priključak, što čini povećanje od 1,1 procentnog poena u odnosu na 2025, objavio je Republički zavod za statistiku. S druge strane, zastupljenost računara udomaćinstvima je 68,7 odsto, što predstavlja smanjenje od tri procentnapoena u odnosu na prethodnu godinu.
Istraživanje je pokazalo da je internet koristilo 91,8 odsto građana, dok ga 4,6 odsto ljudi nikada nije koristilo. Za potrebe poslovanja, internet koristi 100 odsto preduzeća, dok veb-sajt poseduje njih 85,8 odsto. Tokom 2025. godine, 28,8 odsto preduzeća prodavalo je proizvode ili usluge putem interneta.
Preporučujemo
INVESTITORI UZDRŽANI: Bitkoin blago pao na 71.750 evra, itirijum na 2.075 evra
26. 10. 2026. u 16:40
OTPORNA NA SUŠU, UNOSNIJA OD PŠENICE: Ova biljka donosi 260.000 dinara po hektaru
26. 10. 2026. u 16:26
FOND PIO SE UPRAVO OGLASIO: Najnovija informacija o visini penzije
26. 10. 2026. u 15:40
DRŽAVA DAJE 190 MILIONA DINARA ZA LOVSTVO: Otvoren konkurs, evo kada ističe rok
26. 10. 2026. u 15:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)